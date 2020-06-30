Як виглядає брендинг Тернопільської школи №28

Найчастіше школа асоціюється з вчителем, партою, глобусом, зошитами, оцінками, підручником, указкою, лінійкою, портфелем та шкільною формою. Але більшість цих асоціації на сьогоднішній день є не актуальними: вчителі не використовують указки, підручники стали електронними, оцінювання стосується особисто кожного учня і глобус вже не такий інформативний, як Карти Google. Тому важливо використати унікальний та особливий графічний прийом, який допоможе розповісти про сучасну школу та виділити її серед інших.

Щоб вирішити цю проблему та завоювати довіру споживачів, ми вирішили працювати над створенням власного бренду – розробити новий візуальний стиль, який би лаконічно та зрозуміло відображав напрямок діяльності школи та був впізнаваним на фоні конкурентного середовища.

Отож, метою розробки брендингу для Тернопільської загальноосвітньої школи №28 є зміна бачення та асоціацій суспільства з школою та навчальним процесом. А також, налагодження комунікації школи назовні та між учасниками освітнього процесу.

Логотип Тернопільської загальноосвітньої школи №28 складається з форми наголосу, накреслення числа 28 та фігури кружечка, що спільно з формою наголосу утворює знак оклику, який має відповідне смислове навантаження. Форма наголосу є динамічною та змінною, що характеризує активне життя у школі, а багатоманітне поєднання кольорів — це про різноманітність учнів, подій та творчість.

Говорячи про наголос, мається на увазі правильність мовлення, ведення діалогу, спілкування. Це простий та зрозумілий знак, легко відтворюваний та здатний до цікавих рішень та модифікацій у системі брендингу. Є певна асоціація при зчитуванні наголосу: якщо його позначили — значить це важливо, на це потрібно звернути увагу, прочитати ще раз, запам’ятати. За допомогою наголосу ми виділяємо важливе від несуттєвого.

Брендинг – це не лише про логотип. Він формує цінності закладу, його мету, спільне бачення розвитку і зростання, формує та об’єднує колектив.

Брендинг – один із засобів підняття привабливості, престижу та авторитету освітнього закладу, завдяки чому є можливість сформувати позитивне ставлення суспільства до державної освіти. Ми говоримо про те, що має бути актуальним в сучасній школі: партнерство, демократія, толерантність, індивідуальний освітній простір, інклюзивна освіта, середовище для втілення можливостей учня.

P.S. Брендинг для школи розробляла студентка IV курсу Львівської національної академії мистецтв, кафедри графічного дизайну – Вавринів Людмила Андріївна, у межах свого дипломного проєкту. ‎Лілія Вавринів‎, директор Тернопільської школи №28.