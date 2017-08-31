Як витратили зібрані кошти з благодійного концерту, який відбуdся в Тернополі

Тернопільський обласний благодійний Фонд допомоги сиротам “Майбнє сиріт” відзвітував у соцмережі Facebook про те, як витратили 23 500 грн., зібрані з благодійного концерту на Театральному майдані 4 серпня.

“Напередодні навчального року, ми хочемо, щоб кожен випускник, який виходить в доросле самостійне життя, отримав речі першої необхідності, — пишуть представники фонду “Майбутнє сиріт”. — Так вже сьогодні 4 випускники 9, 11 класів Бережанської школи-інтернату отримали речі першої необхідності. Зокрема, ми закупили для 15 випускників інтернатних закладів Тернопільщини, зокрема для кожного: 2 каструлі, чайник, сковорідка з кришкою, 1 праска, фен для волосся (для дівчат), дошка кухонна, 3 тарілки, 1 кружка, 1 тертка, 1 черпак, 1 картоплемлянка, 1 набір для спецій, 1 друшляк, 2 ножі, 2 ложки, 2 вилки, 2 чайних ложки, 1 кухонна лопатка, 1 набір кухонних дротиків, 1 набір миючих засобів. Нагадуємо, що за зібрані кошти з благодійного концерту від Christina Laroque Христина Дмитрик Rock Choir London, який відбувся ще 4 серпня на Театральному майдані Тернополя. Дякуємо ще раз усім Тернополянам, котрі долучилися до цього процесу. Далі Вам, фото-звітуватимемо про роздачі іншим випускникам речей першої необхідності”.