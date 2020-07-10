Юні “джури” Загірцівської школи представлятимуть Тернопільщину на всеукраїнському рівні

Учні 4 класу Загірцівської школи разом із вчителем Тетяною Продоус стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів роїв про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» у молодшій віковій групі та відібрані представляти Тернопільщину на всеукраїнському рівні.

Переможців запросили до участі у Зборі активістів гри “Джура” – “Школа джур козацьких” “Котигорошко”, який відбудеться у Закарпатській області у серпні цього року.

Тож вітаємо наших юних козачат та бажаємо гідно представити нашу громаду серед роїв з усієї України!