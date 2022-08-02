З 1 серпня антибіотики у Тернополі можна купити лише за рецептом

В Україні з 1 серпня купити антибіотики в аптеках можна лише за рецептом.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, під час перехідного режиму будуть діяти як паперові, так і електронні рецепти на антибіотики.

Рецепт на антибіотики можна буде отримати в будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для отримання саме електронного рецепта, необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я. Кожен пацієнт може це зробити, уклавши декларацію з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі у будь-якого іншого лікаря.

Лікар призначає ліки в рецепті за діючою речовиною, зазначаючи її лікарську форму та дозування. А крім цього також вкаже спосіб застосування ліків та тривалість його прийому. Відповідне призначення фіксується в інформаційній довідці до електронного рецепта, яку лікар надрукує та засвідчить особистим підписом та печаткою.

Пацієнт може погасити електронний або паперовий рецепт в аптеці, обравши будь-який із наявних брендів лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті. Так, пацієнт буде приймати рішення про покупку на свій розсуд та відповідно до власного бюджету.

«Важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Так, уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними», – пояснили нововведення у МОЗ.