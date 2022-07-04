З 1 жовтня. Жінкам, які перебувають на військовому обліку, можуть заборонити виїзд за кордон

З 1 жовтня 2022 року в Україні має повноцінно запрацювати процедура взяття жінок на військовий облік. Тим, хто пройде цю процедуру, може бути заборонено покидати країну в період дії воєнного стану, якщо його подовжать.

Жінки, чиї спеціальності або професії споріднені з відповідними військово-обліковими спеціальностями, з 1 жовтня 2022 року мають братися на військовий облік військовозобов’язаних. Такі зміни регламентує Наказ Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року.

На сьогодні оновлений перелік містить 14 спеціальностей та професій, серед яких: харчові технології, медицина, медсестринство та фармакологія, ветмедицина, облік і оподаткування, психологія, поліграфія, соціальна робота та соцзабезпечення та інше. Проте як саме визначатимуть, чи належить жінка до цього переліку — за дипломом про вищу освіту або за фактичною професією на поточний момент, наразі до кінця не зрозуміло, пояснює в коментарі НВ юристка Наталія Фещик:

«Немає однозначної відповіді на це питання, адже це ніде не регламентовано в документах. Але загалом ті, хто вивчає цю тему, схильні вважати, що це має бути і освіта, і фактична робота, а якщо жінка зареєстрована як ФОП — то КВЕДи, якими вона користується. Проте як це має реалізовуватися на практиці, мають знати самі військкомати».

ЗУ Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку не передбачає розмежування за статтю, каже Наталія Фещик. А тому у випадку, якщо воєнний стан буде подовжено, жінки-військовозобов’язані матимуть такі ж обмеження стосовно виїзду за кордон, як і військовозобов’язані-чоловіки.

«Перелік підстав, що надають право перетину кордону, визначається відповідними Правилами. Які, водночас, в більшості випадків є такими, що відсилають до ст. 23 ЗУ Про мобілізацію, що визначає перелік підстав відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Так, до прикладу, виїжджати за кордон зможуть жінки та чоловіки військовозобов’язані, на утриманні яких є троє і більше дітей віком від 18 років, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі дітей до 18 років з інвалідністю тощо», — говорить Наталія Фещик.

Поряд з цим, якщо є родина, в якій і чоловік, і жінка є військовозобовязаними і разом виховують одного чи двох дітей без інвалідності до 18 років, вони обоє не зможуть виїхати за кордон та вивезти своїх дітей, скажімо, в разі ескалації, додає експертка. На відстрочку мав би право один з батьків, якби вони підпадали під зазначені вище категорії-винятки.

«За логікою може здаватися, що допоки особа не стала на військовий облік, вона не є військовозобов’язаною, а отже, може перетинати кордон вільно. Та працювати це так не буде. Насамперед, через те, що і для чоловіків, і для жінок передбачена адміністративна відповідальність за не постановку на облік», — пояснює Наталія Фещик.

Наразі Україна має піврічний перехідний період для підготовки відповідних нормативно-правових документів щодо взяття жінок на військовий облік. А тому, передбачає Наталія Фещик, з 1 жовтня 2022 року ця процедура має запрацювати на повну.