З початку року у ДТП на Тернопільщині загинуло 44 дитини

На Тернопільщині в ДТП за участі дітей у період з 01.01.2020 по 31.08.2020 загинуло 44 дитини (минулоріч за даний період – 64), травмовано – 49 (68 – 2019 за даний період).



В Україні в ДТП за участі дітей у період 01.01.2020 по 31.08.2020 загинуло 104 дітей, травмовано – 2535.

Усього ДТП з потерпілими за учаcтю дітей в Україні за даний час – 2278 (минулоріч за даний період – 2645)..



Відтак, нагадуємо вам рекомендації

Центр громадського здоров’я України

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Всім пішоходам, як дорослим, так і дітям забороняється:

виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;

переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.



Нагадування для водіїв транспортних засобів:

будьте максимально уважними, особливо у місцях поблизу закладів освіти;

дотримуйтеся Правил дорожнього руху та будьте свідомими;

водії, які перевозять дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, забороняється перевозити їх у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на передньому сидінні легкового автомобіля – без використання зазначених спеціальних засобів; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.



Відповідно до п. 13 постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” рекомендовано за можливості забезпечити проведення занять окремих предметів на відкритому повітрі.



Нагадуємо педагогам, що організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає – по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі дорослих.