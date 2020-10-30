За 30 жовтня видужала 281 особа, підтверджено 301 випадок зараження COVID-19 та 5 летальних смертей у Тернопільські області

Станом на 30 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 20410 випадках діагноз лабораторно підтверджений (19001 випадок – дорослі, 1409 випадків – діти), з них 253 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 15387 осіб.

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 5433 (4103 одужало, 56 летальних, 1274 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 932 (769 одужало, 8 летальних, 155 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 999 (678 одужало, 18 летальних, 303 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 914 (787 одужало, 17 летальних, 110 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 954 (691 одужало, 13 летальних, 250 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1004 (729 одужало, 19 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 256 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 975 (770 одужало, 12 летальних, 193 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 506 (418 одужало, 4 летальних, 84 продовжують хворіти);

– Козівський район – 623 (491 одужало, 4 летальних, 128 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1249 (973 одужало, 21 летальних, 255 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 499 (449 одужало, 2 летальних, 48 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 807 (663 одужало, 10 летальних, 134 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 643 (457 одужало, 4 летальних, 182 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 285 (170 одужало, 3 летальних, 112 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 832 (591 одужало, 19 летальних, 222 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1656 (1226 одужало, 13 летальних, 417 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1461 (1010 одужало, 14 летальних, 437 продовжують хворіти);

– Шумський район – 638 (412 одужало, 15 летальних, 211 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужала 281 особа;

– проведено 1281 дослідження методом ПЛР;

– підтверджено 301 випадок зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 5 летальних випадків: чоловік 67 р. Заліщицький район с. Попівці, жінка 67 р. Борщівський район с. Верхняківці, жінка 71 р. Кременецький район с. Лопушне, жінка 60 р. м. Кременець, чоловік 72 р. Тернопільський район с. Мишковичі.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (77 осіб)

Бережанський район (0 осіб)

Борщівський район (17 осіб):

• м. Борщів – 7

• с. Констанція – 1

• с. Глибочок – 1

• с. Гермаківка – 1

• с. Висічка – 1

• с. Залісся – 1

• смт Мельниця-Подільська – 2

• с. Кривче – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Горошова – 1

Бучацький район (3 особи):

• с. Білявинці – 1

• с. Жизномир – 1

• с. Заривинці – 1

Гусятинський район (15 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Копичинці – 5

• смт Гримайлів – 1

• с. Васильківці – 1

• с. Нижбірок – 1

• с. Товсте – 1

• с. Суходіл – 1

• с. Коцюбинці – 1

• с. Старий Нижбірок – 1

• с. Жабинці – 1

• с. Сидорів – 1

Заліщицький район (17 осіб):

• м. Заліщики – 6

• смт Товсте – 1

• с. Дорогичівка – 1

• с. Касперівці – 2

• с. Городок – 3

• с. Іване-Золоте – 1

• с. Дзвиняч – 1

• с. Добровляни – 1

• с. Зозулинці – 1

Збаразький район (6 осіб):

• м. Збараж – 2

• смт Вишнівець – 1

• с. Кривчики – 2

• с. Котюжини – 1

Зборівський район (4 особи):

• с. Зборів – 4

• с. Калинівка – 1

Козівський район (3 особи):

• смт Козлів – 1

• с. Городище – 2

Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 2

• с. Лопушне – 1

• с. Іква – 1

• с. Крижі – 1

• с. Іванківці – 1

• с. Великі Бережці – 1

Лановецький район (0 осіб)

️Монастириський район (1 особа):

• с. Бертники – 1

Підволочиський район (27 осіб):

• смт Підволочиськ – 7

• м. Скалат – 8

• с. Лисичинці – 1

• с. Новосілка – 3

• с. Криве – 1

• с. Галущинці – 5

• с. Зарубинці – 1

• с. Старий Скалат – 1

Підгаєцький район (14 осіб):

• м. Підгайці – 2

• с. Угринів – 2

• с. Рудники – 2

• с. Сільце – 2

• с. Вербів – 1

• с. Старе Місто – 3

• с. Литвинів – 1

• с. Яблунівка – 1

Теребовлянський район (9 осіб):

• м. Теребовля – 4

• смт Дружба – 1

• Нова Могильниця – 2

• с. Застіноче – 1

• с. Ласківці – 1

Тернопільський район (36 осіб):

• с. Настасів – 1

• смт Велика Березовиця – 10

• с. Острів – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Стегниківці – 1

• с. Баворів – 2

• с. Грабовець – 1

• с. Білоскірка – 2

• с. Козівка – 2

• с. Великі Гаї – 8

• с. Дичків – 1

• с. Почапинці – 1

• с. Домаморич – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Велика Лука – 1

Чортківський район (39 осіб):

• м. Чортків – 25

• с. Переходи – 1

• с. Скомороше – 1

• с. Звиняч – 2

• с. Ридодуби – 1

• с. Милівці – 2

• с. Нагірянка – 1

• с. Ягільниця – 2

• с. Горішня Вигнанка – 2

• с. Скородинці – 1

• с. Улашківці – 1

Шумський район (22 особи): • м. Шумськ – 10 • с. Кордишів – 1 • с. Биківці – 1 • с. Круголець – 1 • с. Малі Дедеркали – 1 • с. Бриків – 1 • с. Великі Дедеркали – 3 • с. Вовківці – 2 • с. Васьківці – 1 • с. Сураж – 1