За мить до трагедії: у Тернополі чоловік хотів вчинити самогубство, вистрибнувши з вікна

18-го липня, близько 22-ї години, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Л. Курбаса чоловік намагається вчинити самогубство, вистрибнувши з 8-го поверху.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою та виявили на балконі однієї з квартир чоловіка, який повідомив, що має намір стрибнути донизу.

Патрульні, не гаючи дорогоцінних секунд, знайшли власника сусідньої квартири, зайшли на балкон та почали розмовляти з громадянином, аби той не чинив непоправне.

Чоловік 1992 року народження, категорично відмовлявся повертатися до помешкання й зазначив, що його хтось переслідує та намагається вбити, тож якщо до кімнати хтось зайде — він вистрибне. Громадянин додав, що буде говорити лише із журналістами.

Патрульний Віталій Назаров довго спілкувався з чоловіком, відволікаючи його, аби його напарник Тихомирський Володимир, разом із працівниками ДСНС, непомітно могли зайти до помешкання та забрати громадянина з балкона.

Спільними зусиллями поліцейських та рятувальників вдалося запобігти непоправному. Аби чоловік більше не зміг завдати шкоди своєму життю чи здоров’ю, відповідно до ст. 45 ЗУ “Про Національну поліцію”, патрульні застосували до нього спецзасіб кайданки, а карета швидкої забрала його до психоневрологічної лікарні.