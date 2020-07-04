За наполяганням нардепа Чайківського, в область надійде 35 млн грн для постраждалих від повені

Мешканцям Тернопільщини, які постраждали від цьогорічної повені, держава виділить допомогу.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат від нашої області Іван Чайківський.

“Це питання на моє прохання підняв депутат нашої партії Депутатська група “Партія “За майбутнє” Яценко Антон під час години питань до Уряду”.

За словами нардепа, Прем’єр запевнив, що найближчим часом в нашу область буде спрямовано 35 млн грн, як свого часу отримали сусідні з нами області.