За рік Тернопільський університет піднявся на 59 сходинок в рейтингу Топ-200 Україна 2020 року
За рік колектив Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка піднявся зі 115 позиції на 56 в рейтингу Топ-200 Україна 2020.
Цей чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2020” презентував Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” (http://www.euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/).
Як зазначають укладачі рейтингу, базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. При цьому дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися.
Також, укладачі рейтингу намагались врахувати всебічність і багатогранність діяльності університетів. Відповідно цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними. При цьому вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.
За результатами ранжування, перше місце у рейтингу посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського», який у цьому році посунув з першої сходинки Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
З шостого на третє місце піднявся Сумський державний університет, який за два минулих роки покращив свою позицію на 6 сходинок.
На четвертому місці розташувався Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» посунувши на п’яту сходинку Національний університет «Львівська політехніка».
Шосте місце у рейтингу посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (3 місце у минулому році). На сьомому, восьмому та дев’ятому місцях розташувались відповідно Національний університет «Києво-Могилянська академія» (12 місце у минулому році), Львівський національний університет імені Івана Франка (9 місце у минулому році) та Харківський національний університет радіоелектроніки (18 місце минулого року).
Замикає десятку лідерів вищої освіти України Вінницький національний технічний університет, який піднявся відразу на 15 позицій у порівнянні з минулим роком.
Рейтингова таблиця
|Рейтинг 2020 ￬
|ЗВО
|Сума індексів університету
|1
|Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
|3.75
|2
|Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
|3.81
|3
|Сумський державний університет
|7.89
|4
|Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
|8
|5
|Національний університет “Львівська політехніка”
|14.46
|6
|Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
|15.14
|7
|Національний університет “Києво-Могилянська академія”
|15.57
|8
|Львівський національний університет ім. Івана Франка
|16.4
|9
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|17.07
|10
|Вінницький національний технічний університет
|17.18
|11
|Ужгородський національний університет
|17.84
|12
|Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
|19.22
|13
|Тернопільський національний економічний університет
|19.48
|14
|Національний Університет біоресурсів і природокористування України
|20.14
|15
|Національний фармацевтичний університет
|20.75
|16
|Національний університет харчових технологій
|21.26
|17
|Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
|22.4
|18
|Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
|22.5
|19
|Одеський національний політехнічний університет
|23.22
|20
|Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
|23.25
|21
|Київський національний університет технологій та дизайну
|23.52
|22
|Запорізький національний університет
|23.88
|23
|Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
|23.99
|24
|Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
|24.5
|25
|Тернопiльський національний медичний університет ім. I.Я. Горбачевського
|25.89
|26
|Одеська національна академія харчових технологій
|26.05
|27
|Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
|27.34
|28
|Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
|27.65
|29
|Донецький національний університет ім. Василя Стуса
|28.4
|30
|Національний авіаційний університет
|28.79
|31
|Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
|31.18
|32
|Буковинський державний медичний університет
|31.6
|33
|Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
|32.72
|34
|Національний університет “Запорізька політехніка”
|32.83
|35
|Державний університет “Житомирська політехніка”
|33.29
|36
|Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
|33.55
|37
|Донецький національний технічний університет
|34.94
|38
|Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
|36.56
|39
|Київський університет ім. Бориса Грінченка
|36.71
|40
|Криворізький національний університет
|38.09
|41
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|39.23
|42
|Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
|39.55
|43
|Київський національний торговельно-економічний університет
|40.32
|44
|Українська медична стоматологічна академія
|40.34
|45
|Житомирський державний університет ім. Івана Франка
|40.57
|46
|Дніпропетровська медична академія
|40.66
|47
|Український державний хіміко-технологічний університет
|40.89
|48
|Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
|41.26
|49
|Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
|42.38
|50
|Національний університет водного господарства та природокористування
|42.43
|51
|Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
|42.74
|52
|Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка
|42.76
|53
|Харківський національний медичний університет
|43.06
|54
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|43.23
|55
|Херсонський державний університет
|43.52
|56
|Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
|43.86
|57
|Поліський національний університет
|44.41
|58
|Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
|44.61
|59
|Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
|44.83
|60
|Чернігівський національний технологічний університет
|44.85
|61
|Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
|45.01
|62
|Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
|45.03
|63
|Приазовський державний технічний університет
|45.27
|64
|Луцький національний технічний університет
|45.48
|65
|Національний лісотехнічний університет України
|45.92
|66
|Національна металургійна академія України
|46.06
|67
|Український державний університет залізничного транспорту
|46.61
|68
|Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
|47.4
|69
|Хмельницький національний університет
|47.46
|70
|Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України
|48.63
|71
|Запорізький державний медичний університет
|48.77
|72
|Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
|48.9
|73
|Івано-Франківський національний медичний університет
|49.68
|74
|Одеський державний екологічний університет
|49.74
|75
|Криворізький державний педагогічний університет
|50.45
|76
|Національний університет “Одеська юридична академія”
|50.82
|77
|Миколаївський національний аграрний університет
|51.43
|78
|Донецький національний медичний університет
|51.74
|79
|Національний університет цивільного захисту України
|52.03
|80
|Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
|53.18
|81
|Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
|53.77
|82
|Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
|53.94
|83
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|54.34
|84
|Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
|54.35
|85
|Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
|54.55
|86
|Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
|54.63
|87
|Університет економіки та права “Крок”
|54.67
|88
|Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
|54.71
|89
|Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
|55.32
|90
|Університет державної фіскальної служби України
|56.37
|91
|Донбаська державна машинобудівна академія
|56.49
|92
|Національний університет “Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка”
|57.12
|93
|Національний університет “Острозька академія”
|58.25
|94
|Уманський національний університет садівництва
|58.96
|95
|Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
|59.03
|96
|Університет банківської справи Національного банку України
|60.12
|97
|Одеський національний медичний університет
|60.16
|98
|Національний транспортний університет
|60.33
|99
|Бердянський державний педагогічний університет
|60.62
|100
|Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
|60.75
|101
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького
|61
|102
|Вінницький національний аграрний університет
|61.55
|103
|Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського
|61.65
|104
|Херсонський національний технічний університет
|61.7
|105
|Одеський національний економічний університет
|61.96
|106
|Міжрегіональна Академія управління персоналом
|62.11
|107
|Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка
|62.41
|108
|Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
|63.22
|109
|Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
|63.4
|110
|Національний університет “Одеська морська академія”
|63.51
|111
|Маріупольський державний університет
|64.46
|112
|Рівненський державний гуманітарний університет
|64.7
|113
|Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
|64.71
|114
|Сумський національний аграрний університет
|64.95
|115
|Українська інженерно-педагогічна академія
|65.59
|116
|Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба
|65.85
|117
|Полтавський університет економіки і торгівлі
|66.06
|118
|Київський національний університет культури і мистецтв
|67.46
|119
|Університет ім. Альфреда Нобеля
|67.63
|120
|Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
|67.71
|121
|Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
|67.93
|122
|Національна академія внутрішніх справ
|68.13
|123
|Полтавська державна аграрна академія
|68.22
|124
|Державний Університет Телекомунікацій
|68.65
|125
|Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського
|68.76
|126
|Харківський національний університет внутрішніх справ
|69.06
|127
|Дніпровський державний технічний університет
|69.26
|128
|Донецький державний університет управління
|69.65
|129
|Український Католицький Університет
|69.76
|130
|Державний університет інфраструктури та технологій
|70.55
|131
|Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
|70.67
|132
|Європейський університет
|71.69
|133
|Харківський державний університет харчування та торгівлі
|71.8
|134
|Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
|71.85
|135
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|72.01
|136
|Київський національний лінгвістичний університет
|72.14
|137
|Одеський національний морський університет
|72.25
|138
|Херсонський державний аграрний університет
|73.34
|139
|Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
|73.84
|139
|Донбаська національна академія будівництва і архітектури
|73.84
|140
|Харківський національний університет будівництва та архітектури
|74.85
|141
|Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
|75.17
|142
|Закарпатська академія мистецтв
|75.22
|143
|Черкаський державний технологічний університет
|75.31
|144
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|75.33
|145
|Луганський державний медичний університет
|75.55
|146
|Національний університет оборони України Івана Черняховського
|76.42
|147
|Білоцерківський національний аграрний університет
|76.78
|148
|Львівський державний університет внутрішніх справ
|77.22
|149
|Українська академія друкарства
|77.83
|150
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|78.18
|151
|Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”
|78.51
|152
|Академія праці. соціальних відносин і туризму
|79.13
|153
|Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського
|79.17
|154
|Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
|79.33
|155
|Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
|79.45
|156
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|79.53
|157
|Мукачівський державний університет
|79.92
|158
|Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського
|79.97
|159
|Університет митної справи та фінансів
|80.25
|160
|Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова
|80.39
|161
|Львівська національна академія мистецтв
|80.47
|162
|Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
|80.82
|163
|Вінницька академія неперервної освіти
|81.32
|164
|Донбаський державний педагогічний університет
|81.45
|165
|Херсонська державна морська академія
|81.87
|166
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|82.34
|167
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|82.72
|168
|Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка
|82.73
|169
|Національна академія управління
|83.07
|170
|Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|83.25
|171
|Міжнародний гуманітарний університет
|83.76
|172
|Київський міжнародний університет
|83.9
|173
|Львівський національний аграрний університет
|84.37
|174
|Київський університет права
|85.37
|175
|Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного
|86.06
|176
|Львівський торговельно-економічний університет
|86.28
|177
|Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая
|86.42
|178
|Харківська державна академія фізичної культури
|86.69
|179
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|86.76
|180
|Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка
|87.17
|181
|Бердянський університет менеджменту і бізнесу
|87.19
|182
|Подільський державний аграрно-технічний університет
|87.43
|183
|Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової
|87.56
|184
|Академія адвокатури України
|88.17
|185
|Одеський державний аграрний університет
|88.41
|186
|Український гуманітарний інститут
|89.13
|187
|Університет менеджменту освіти
|89.21
|188
|Буковинський університет
|89.24
|189
|Класичний приватний університет
|89.39
|190
|Українсько-американський університет Конкордія
|89.91
|191
|Київський Медичний Університет УАНМ
|90.07
|192
|Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського
|90.7
|193
|Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука
|90.81
|194
|Університет Короля Данила
|90.89
|195
|Луганський національний аграрний університет
|91.18
|196
|Київська Академія перукарського мистецтва
|91.2
|197
|Донецький юридичний інститут
|91.21
|198
|Харківська державна зооветеринарна академія
|91.37
|199
|Національна академія Служби безпеки України
|91.9
|200
|Київський Інститут Бізнесу та Технологій
|92.07
Освіта.ua
07.07.2020