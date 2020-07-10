За що листи-подяки отримали двоє правоохоронців Тернопільщини?

Листи-подяки отримали двоє правоохоронців Тернопільщини. За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, рішучість та злагодженість дій при порятунку життя людини заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Степан Яцух відзначив підлеглих. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Теребовлянського відділу поліції старший сержант Петро Мерва та капрал поліції Артур Данчук під час виконання службових обов’язків врятували життя жителю району.

Нагадаємо, 29 червня під час патрулювання місцевості, правоохоронці помітили в лісовому масиві, поблизу села Ладичин, Теребовлянського району чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством через повішання.





Незнайомець вже був петлі, коли правоохоронці підійшли до нього. Вони зняли краянина та надали йому домедичну допомогу до приїзду швидкої.

Завдяки оперативній та злагодженій роботі, життя чоловіку вдалося зберегти.

Заступник очільника Нацполіції краю подякував поліцейським за відмінно виконану роботу й побажав подальшого кар’єрного росту.