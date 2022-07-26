За три дні у Тернополі затримали 11 водіїв напідпитку

За останні три дні тернопільські патрульні виявили 11 водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

На жаль, ймовірність потрапити в ДТП, травмуватися чи отримати передбачене законом покарання не мотивує громадян припинити вживати алкогольні напої чи наркотичні речовини, й сідати за кермо автомобіля. Це стосується не лише чоловіків, а й жінок!

Одну з таких кермувальниць патрульні виявили учора ввечері на вулиці 15-го Квітня. Громадянка керувала автомобілем Renault та порушила ПДР України. Інспектори зупинили транспортний засіб та, під час спілкування з водійкою, виявили в неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували жінці пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер, на що остання погодилась. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.93 проміле алкоголю в крові громадянки.

Патрульні склали на водійку відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.

Загалом, за останні три дні, патрульні евакуювали 11 транспортних засобів на арештмайданчик та направили 11 протоколів за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП до суду.

Шановні водії, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Запам’ятайте: алкоголь та кермо — несумісні. Від ваших легковажних вчинків залежить життя та здоров’я людей