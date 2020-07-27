20:42 | 27.07.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Заборонний знак, який був на вул. Руський (біля «Бурячка») знято

Irena 0 Views Прокоментуй!

🔷Транспорт може проходити по центральній частині Тернополя.

☝️У зворотному напрямку (біля «Універмагу») висить заборонний знак, який дає право проїзду тільки громадському транспорту та службам таксі.

🕙З 22:00 до 6:00 ранку вул. Руська відкрита повністю.

🔷Від бульвару Тараса Шевченка до перехрестя вул. Гоголя – вул. Б. Хмельницького на даній ділянці нанесено експериментальну розмітку жовтого кольору.

За повідомленням Тернопільської міської ради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *