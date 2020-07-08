Загалом у лікарнях Тернополя – 45 хворих на COVID-19

У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 8 липня перебуває 43 хворих на коронавірус. 41 з них – тернополянин. 3 хворих перебувають на кисневій підтримці через маску, 5 – на кисневому концентраторі. 5 людей в лікарні з підозрою на коронавірус.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 8 липня 2 хворих з підтвердженим COVID-19. Стан пацієнтів – середньо-важкий. 2 людей у лікарні з підозрою на коронавірус.

🔹Станом на 10 годину 8 липня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації пацієнтів немає.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 486 людей. 129 тернополян одужало.

Поділіться:









