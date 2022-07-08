Захищаючи Україну від нашестя росіян загинув Михайло Павлик з Тернополя
Під час виконання військового обов’язку на Донеччині загинув Тернополянин, старший солдат 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Михайло Павлик. Про це повідомляє Начальник служби зв’язків з громадськістю бригади Юрій Кульпа.
Михайло Володимирович до останнього дня служби був з Україною в серці.
Патріот, доброволець, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни. Він назавжди залишиться у пам’яті побратимів як справедливий, мужній та відважний воїн.
Панахида відбудеться 8 липня о 18 годині в будинку печалі по вулиці Микулинецька. Поховають бійця в селі Долина на Теребовлянщині.
Вічна пам’ять Герою! Глибокі співчуття рідним та близьким.