10:32 | 8.07.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Захищаючи Україну від нашестя росіян загинув Михайло Павлик з Тернополя

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Під час виконання військового обов’язку на Донеччині загинув Тернополянин, старший солдат 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Михайло Павлик. Про це повідомляє Начальник служби зв’язків з громадськістю  бригади Юрій Кульпа.

Михайло Володимирович до останнього дня служби був з Україною в серці.

Патріот, доброволець, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни. Він назавжди залишиться у пам’яті побратимів як справедливий, мужній та відважний воїн.

Панахида відбудеться 8 липня о 18 годині в будинку печалі по вулиці Микулинецька. Поховають бійця в селі Долина на Теребовлянщині.

Вічна пам’ять Герою! Глибокі співчуття рідним та близьким.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *