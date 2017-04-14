«Заступник тернопільського міського голови Сергія Надала – Стемковський повертається і погрожує депутатам»

Ось таке погрозливе послання через ЗМІ він надіслав депутатам, котрі є членами комісії з питань ЖКГ:

“– Через таку вибірковість і нелогічність рішень депутатів комісії ми не можемо розпочати ремонт у скверах та парках міста, – говорить Владислав Стемковський. – Якщо так буде тривати і надалі, ми опублікуємо прізвища людей, які таким чином «допомагають» Тернополю.”

Раз пан заступник звертається до депутатів через ЗМІ, то надамо йому таку відповідь:

Пан заступник міського голови! До Вашого відома, склад депутатської комісії є публічний і розміщений на сайті ТМР.

Ви не знайшли часу відвідати жодного засідання депутатської комісії і вирішили вести діалог через ЗМІ?

У зв’язку із Вашим оригінальним “зверненням” до нас через ЗМІ, запрошуємо Вас взяти участь в роботі комісії і надати пояснення з приводу озвучених вами проблем. На дану комісію ми також запросимо представників ЗМІ. Про час і місце додатково повідомимо.