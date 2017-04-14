Новини Тернополя 

«Заступник тернопільського міського голови Сергія Надала – Стемковський повертається і погрожує депутатам»

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Про це пише у мережі Фейсбук депутат міської ради Сергій Лупак.

  • Виявляється колишній профільний заступник міського голови з питань ЖКГ Владислав Стемковський після снігового колапсу нікуди не дівся і вирішив займатись не лише питаннями термомодернізації будинків й впровадженням сучасних торфяних технологій опалення, але і “батьківським” спілкуванням з депутатами через засоби масової інформації.

    Ось таке погрозливе послання через ЗМІ він надіслав депутатам, котрі є членами комісії з питань ЖКГ:
    “– Через таку вибірковість і нелогічність рішень депутатів комісії ми не можемо розпочати ремонт у скверах та парках міста, – говорить Владислав Стемковський. – Якщо так буде тривати і надалі, ми опублікуємо прізвища людей, які таким чином «допомагають» Тернополю.”

    Раз пан заступник звертається до депутатів через ЗМІ, то надамо йому таку відповідь:
    Пан заступник міського голови! До Вашого відома, склад депутатської комісії є публічний і розміщений на сайті ТМР.
    Ви не знайшли часу відвідати жодного засідання депутатської комісії і вирішили вести діалог через ЗМІ?
    У зв’язку із Вашим оригінальним “зверненням” до нас через ЗМІ, запрошуємо Вас взяти участь в роботі комісії і надати пояснення з приводу озвучених вами проблем. На дану комісію ми також запросимо представників ЗМІ. Про час і місце додатково повідомимо.

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