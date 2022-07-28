Збільшено розмір батьківської плати для музичних шкіл Тернополя

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення «Про погодження батьківської плати» у музичних школах № 1 імені Василя Барвінського 1 та музичній школі №2 імені Михайла Вербицького.

Як зазначають в управлінні культури і мистецтв, розмір батьківської плати у музичних школах не змінювався з 2020 року. При цьому за цей час суттєво зріс рівень мінімальної заробітної плати та вартість енергоносіїв. Відтак, з вересня 2022 року батьківська плата зросте до 20%.

Водночас, звільнено від батьківської плати ряд категорій дітей, зокрема:

дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС;

дітей, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

дітей, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС та під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

дітей з інвалідністю;

дітей із малозабезпечених сімей;

дітей із багатодітних сімей;

дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Також погоджено батьківську плату в розмірі 50% для учнів, офіційно зареєстрованим місцем проживання яких є м. Тернопіль та населених пунктів, які приєднані до Тернопільської міської територіальної громади, а саме:

найбільш талановитих дітей (2% від загальної кількості учнів);

дітей батьків, які є особами з інвалідністю.

Відповідно до рішення, з 01.09.2022 року батьківську плату встановлено у таких розмірах: у Тернопільській музичній школі №1 імені Василя Барвінського та музичній школі №2 імені Михайла Вербицького:

– фортепіано, гітара, синтезатор 430 грн – баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон 240 грн – скрипка 300 грн – віолончель, контрабас 240 грн – домра 180 грн – саксофон 360 грн – духові інструменти 300 грн – ударні інструменти 315 грн – академічний спів 330 грн – електроінструменти 370 грн – вокально-хорове відділення 250 грн – естрадний спів 430 грн Тернопільська художня школа імені Михайла Бойчука: – відділ «Образотворче мистецтво» 299 грн – відділ «Художнє оздоблення текстилю» 299 грн