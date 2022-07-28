10:00 | 28.07.2022
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Збільшено розмір батьківської плати для музичних шкіл Тернополя

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На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення «Про погодження батьківської плати» у музичних школах № 1 імені Василя Барвінського 1 та музичній школі №2 імені Михайла Вербицького.

Як зазначають в управлінні культури і мистецтв, розмір батьківської плати у музичних школах не змінювався з 2020 року. При цьому за цей час суттєво зріс рівень мінімальної заробітної плати та вартість енергоносіїв. Відтак, з вересня 2022 року батьківська плата зросте до 20%.

Водночас, звільнено від батьківської плати ряд категорій дітей, зокрема:

  • дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС;
  • дітей, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
  • дітей, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС та під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
  • дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;
  • дітей з інвалідністю;
  • дітей із малозабезпечених сімей;
  • дітей із багатодітних сімей;
  • дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Також погоджено батьківську плату в розмірі 50% для учнів, офіційно зареєстрованим місцем проживання яких є м. Тернопіль та населених пунктів, які приєднані до Тернопільської міської територіальної громади, а саме:

  • найбільш талановитих дітей (2% від загальної кількості учнів);
  • дітей батьків, які є особами з інвалідністю.

Відповідно до рішення, з 01.09.2022 року батьківську плату встановлено у таких розмірах: у Тернопільській музичній школі №1 імені Василя Барвінського та музичній школі №2 імені Михайла Вербицького:

– фортепіано, гітара, синтезатор

430 грн

– баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон

240 грн

– скрипка

300 грн

– віолончель, контрабас

240 грн

– домра

180 грн

– саксофон

360 грн

– духові інструменти

300 грн

– ударні інструменти

315 грн

– академічний спів

330 грн

– електроінструменти

370 грн

– вокально-хорове відділення

250 грн

– естрадний спів

430 грн

Тернопільська художня школа імені Михайла Бойчука:

 

– відділ «Образотворче мистецтво»

299 грн

– відділ «Художнє оздоблення текстилю»

299 грн

 

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