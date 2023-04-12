Землю біля літака готують до будівництва багатоповерхівки для прокуратури?

Сьогодні, 12 квітня, перед світлим святом Великодня, комунальники по-варварськи вирішили знищити багатовікові хвойні дерева на майданчику біля літака на Східному у Тернополі, про це повідомляє сайт Тернополяни.

Відео чергової санітарної обрізки велетнів нам прислали небайдужі тернополяни.

За словами свідків події, спершу комунальники зрізають здорові гілки, а далі беруться за стовбур.

Одне дерево вже знищене повністю, та комунальники не зупиняються.

Біля дерев зібралися небайдужі тернополяни, та проти пилки і комунальників, вони на жаль безсилі.

“Не думаємо, що вони аварійні, чи трухляві, до того ж дерева уже цвітуть, для чого це робити”, – відзначають жителі міста.



Нагадаємо,землю біля літака в 2013 році отримала прокуратура області для будівництва багатоповерхівки з вбудованими приміщеннями.

Ділянка, на момент її виділення, згідно з містобудівною документацією була зеленою зоною. Надавати її в користування, особливо під житлову забудову – забороняв і Генеральний план міста і Земельний кодекс. Тим не менше прокуратура області звернулась до міської ради з проханням надати землю, а остання прохання тих, хто мав би контролювати за дотриманням законності, задовільнила. З 2013 року земля в користування прокуратури. Наразі на ділянці ще є дерева, а будівництво не розпочалось. З 2016 року громадська спілка «Рада бізнесу Тернопілля» (ГС РБТ – авт.) та депутат міської ради Андрій Шкула в судах намагаються скасувати чи визнати незаконними рішення, якими прокуратурі дали землю. Частина справ уже в Верховному суді. Та окрім судової площини, а також звернень до прокуратури з проханням добровільно відмовитись від права користування землею, тернополяни підготували ряд заяв про злочин до Національного антикорупційного бюро (НАБУ – авт), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК – авт.) , Державне бюро розслідувань (ДБР – авт.) та в Генеральну прокуратуру.