Жахіття: ось хто вивиозить львівське сміття на Тернопільщину

19 квітня, близько 21 години вечора, на території Тернопільського району було зупинено дві фури, навантажені побутовими відходами.

Про це оперативно проінформували начальника управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олега Соколовського. Йому повідомили, що під час рейду представниками Зборівської поліції неподалік Малашівецького звалища було зупинено дві фури, навантажених відходами. На місце події оперативно прибули також представники Тернопільського відділення поліції. Попри те, що управлінням житлово-комунального господарства, благуострою та екології ТМР неодноразово давалася відмова щодо приймання львівського сміття, воно продовжує з’являтися на території області. Та цього разу викрилися цікаві деталі, зокрема те, що львівські відходи на територію нашої області привезли вантажівки, які належать тернопільському підприємцю.

Відходи у фурах належать львівському підприємству.

Як повідомив начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук, поліцейськими Тернопільщини було зафіксовано дві фури зі сміттям з вантажем у вигляді сміття вагою близько сорока тонн неподалік Малашівецького сміттєзвалища на Зборівщині. Вантажівки марки ДАФ рухалися Тернопільщиною 19 квітня близько 21:15.

– Поліцейські попередили можливе викидання відходів на території Тернопільського району. Водії

транспортних засобів зазначили, що перевозять сміття із Львова на один із полігонів Дніпропетровщини. За їхніми словами, на Тернопільщину заїхали на дозаправку, а також вирішили відрегулювати клапани двигунів автотранспорту в селі Чернихів. Водії не визнають, що мали намір викинути відходи на Малашівецькому звалищі чи деінде на Тернопільщині. Їхні документи та слова перевіряють слідчі. Наразі вантажівки знаходяться на арештмайданчику. До слова, власник транспортних засобів – підприємець з Тернополя, який надає послуги з перевезення вантажів. Побутові відходи, які були в фурах, відповідно до товаро-транспортних накладних, належать львівському підприємству, – зазначив Віктор Волощук.

Від початку 2017 року на території Тернопільщини зафіксовано тринадцять випадків незаконного вивантаження відходів зі Львова

Як прокоментував головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області Едуард Ференц, автомобілі належать тернопільському підприємцю, який надає послуги із перевезення вантажів, фахівцям відоме його прізвище, зафіксовні також номерні знаки транспортних засобів.

– Очевидно, що він укладає угоду з спеціалізованими підприємствами Львова на вивезення відходів. Підприємець має документи – шляхові листи чи накладні, згідно з якими відходи має вивозити в Дніпро. А вже в дорозі водії шукають, де б вивантажити відходи. Інформація про сміттєзвалища Тернопільщини не є конфіденційною, тому шукають нагоду вивантажити відходи або на одному з них, або ж десь на узбіччі. Виходить, що у Львові оплачують відстань до Дніпра, але підприємець, схоже, скорочує маршрут, позбуваючись відходів на рідній Тернопільщині. Втім, правопорушення не зафіксоване, адже вантажівки, навантажені сміттям, просто рухалися територією області. – роз’яснює Едуард Ференц. – Лише за перший квартал 2017 року на території Тернопільщини було зафіксовано тринадцять випадків незаконного вивантаження відходів зі Львова, не виключено, що до них причетний вищезгаданий підприємець. Найбільш шокуючою стала «сміттєва знахідка» у місцевому зоологічному заказнику «Коцюбинчики». У всіх випадках було зафіксоване лише відходи, а от вчора вперше зафіксували транспортні засоби, які, ймовірно, мали намір викинути відходи десь по дорозі. Станом на сьогоднішній день Тернопільська область отримала збитки від несанкціонованого вивезення відходів зі Львова на суму понад півмільйона гривень, ним було забруднено близько 2700 квадратних метрів земельних ділянок.

Автомобілі із сміттям відпустили

Станом на цей час за словами Едуарада Ференца працівниками поліції відібрано пояснення у причетних, автомобілі із сміттям відпущено. Проте в діях Тернопільського перевізника вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, визначені ст.82, 164 КУпАП, адже вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюється юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах (це вимоги ст.35-1зу про відходи).Розмір штрафу за ст.164 КУпАП становить від 17 тис. до 34 тис, грн. Після одержання матеріалів від поліції Держекоінспекцією буде розпочато адміністративне провадження стосовно Тернопільського перевізника.

«Намагаємося навести порядок, а сміття зявляється»

Сільський голова Зборова Володимир Корнутяк розповідає, що на його запитання про те, чому везуть відходи на Тернопільщину, водії вантажівок відповіли, що не мають куди його везти.

-Мені гірко, що таке чинять жителі нашого краю. – констактує сільський голова. Дякую нашим правоохоронним органам, які зафіксували цю ситуацію, адже подібне стається вже не вперше. До слова, сміття вивантажене в кар’єрі – ще й до зараз там лежить, бо ми не мали можливості його забрати. Ми намагаємося навести в себе порядок, а тут за лічені години в не відведених місцях з’являються тонни відходів…

Як пояснює Володимир Корнутяк, оскільки несанкціоновано перевозить відходи неспеціалізована техніка, то на неї просто ніхто не звертає уваги. А в даному випадку у нього викликало щире здивування те, що автівки з тернопільськими номерами везуть сміття.

До слова, тверді побутові відходи, зношені шини, медичні відходи, відходи пластику, батарейки а також чеки та документи, що підтверджують походження відходів зі Львова вперше виявили неподалік Тернополя ще у листопаді 2016 року. Як зазначив того дня заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський, було виявлено близько двадцяти кубів сміття, розсередженого на дві купи, що свідчило про те, що було два автомобілі із відходами. Тоді до Малашівецького сміттєзвалища відходи не довезли, а скинули за півтора кілометри до нього, в кар’єрі серед поля.