Багато сіл на півдні Тернопільської області підуть під воду, – Ігор Василів заявив про злочинне рішення влади

Укргідроенерго будуватиме каскад ГЕС на річці, попри всі протести громад, попри всі застереження екологічних організацій і, навіть, попри звернення жителів Молдови, які теж відчують після зниження рівня Дністра брак питної води. Про це пише в мережі Фейсбук лідер тернопільського “Автомайдану” Ігор Василів.

Ніщо не може зупинити бариг від розпилу мільярдів гривень на будівництві електростанцій, – пише він.

Гендиректор Укгідроенерго Сирота на днях знову з’явився в наших телевізорах, впевнено розказуючи ведучим 112 каналу, що до 2026 року їхня контора побудує ГЕС на Дністрі і в Каневі. Тим паче, це їм офіційно дозволив Кабінет Міністрів якоюсь там програмою розвитку енергетики. Словом, вітаю, браття і сестри, купу сіл на півдні Тернопільської області підуть під воду. Та їхнє горе не буде марним, адже завдяки ГЕС гарненько наб’ють собі кишені десятки чиновників і чиновничків – «пиріг» з 20 мільярдів (які підуть тільки на проект станцій) ділиться на багато щедрих шматочків.

І, важливо, зароблять не лише якісь там київські кабінетні щурі, яким завжди було пофіг на жителів такої маленької області як Тернопільська. Ні, за знищення Дністра можна буде низько вклонитися і місцевим баригам.

Так, головними лобістами будівництва ГЕС є брати Барни та Іван Крисак, заступник голови ОДА. Нагадаю, після протестів громади проти знищення Дністра зробили в адміністрації комісію. Вона мала би детально вивчати всі ризики від будівництва ГЕС, дослухатися до думки мешканців області. Натомість її амбасадор з «Укргідроенерго» Крисак возив нас в Новодністровськ, а потім розказував направо і наліво, як добре живеться людям біля греблі. Цікаво, звідки взялося в Івана Богдановича таке щире захоплення ідеєю знищити одну з найбільших річок країни, погубити екосистему Дністровського каньйону та позбавити сотні тисяч людей нормальної питної води?

Коли Тернопільська обласна рада проголосувала за заборону будівництва ГЕС на Дністрі в межах області, колеги- бариги спробували обійти рішення.

Так, чи будувати електростанцію на річці тепер будуть вирішувати ради сіл, розташованих біля місць можливого зведення ГЕС. А їх, я вам гарантую, чиновнички трошки більшого калібру фінансово “простимулюють”. Пи,Си. Дай Боже щоб я помилявся…