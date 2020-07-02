Боротьба з COVID-19, 237 кілометрів нових доріг та «Велике будівництво»: голова Тернопільської ОДА Володимир Труш прозвітував про 100 днів роботи

Про те, що вдалося зробити за понад три місяці на посаді керівника області Вололодимир Труш розповів журналістам у приміщенні одного з наймаштабніших об’єктів, спорудження якого планують закінчити у серпні. Йдеться про «Водну арену» – унікальний спортивний комплекс, який є одним із стратегічних об’єктів як для міста та області і відповідає усім світовим стандартам для проведення змагань найвищих рівнів.

«Водна арена» за 68 мільйонів прийматиме змагання світового рівня

– Цього року ми спрямували 10500 млн грн. на добудову споруд веслувального каналу «Водної арени», – зазначив Володимир Труш. – Загальна кошторисна вартість об’єкта становить понад 68 мільйонів гривень. У 2019 року виконано робіт на суму 25223,535 тис. грн. в тому числі 14723,535 тис.грн. із коштів Державного фонду регіонального розвитку та 6950,712 тис.грн. із місцевого бюджету. На 2020 рік заплановано10000 тис. грн. із ДФРР та 17581,067 тис. грн. коштів місцевого бюджету.

Ремонтні роботи планують закінчити у серпні цього року, а аже у вересні провести тут чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное серед ветеранів.

Україна вперше прийматиме змагання з веслування такого високого рівня, – додає Володимир Труш. – Ми очікуємо близько тисячі учасників з різних країн світу. Попередньо свою участь погодили представники команд з Канади, Німеччини, Чехії, Польщі та Великої Британії.

Також в рамках проекту «Велике будівництво» в області будують п’ять садочків, п’ять шкіл та п’ять об`єктів спортивної інфраструктури. Особливу увагу приділять дорогам.

Цьогоріч ми відремонтуємо у 9 разів більше державних доріг, ніж в минулому році. Вже оновлено проїзд у Вишнівці та Горинці, Ланівцях, на об’їзній Кременця, – зазначає очільник Тернопільщини. – Загалом у цьому році плануємо відремонтувати понад 162 км доріг державного значення. Загалом 237 км доріг. З них 162 км державного значення, 75 км місцевого значення та комунальної форми власності. Це найвищий показник за останніх 10 років. Наймасштабніші роботи ведуться на відрізку дороги М-19 – до кордону з Чернівецькою областю. З державного бюджету на будівництво і ремонт місцевих та комунальних доріг в Тернопільській області спрямовано 472,5 млн грн, що дозволить оновити 74,7 км.

Тернопільщина отримає кошти на ліквідацію наслідків негоди: збитки на 60 мільйонів

Наша область ввійшла у п’ятірку областей, які постраждали від паводків. Постраждав 21 населений пункт у Манастириському, Бучацькому, Заліщицькому та Борщівському районах. Підтоплено 150 будівель, обласний дитячий-комунальний санаторій в м.Заліщики, 944 гектари сільськогосподарських угідь, 179 колодязів. З небезпечної зони трьох населених пунктів Монастириського району відселено 184 особи.

Зараз ведеться підрахування збитків і всім, хто постраждав, будуть відшкодовані кошти, – розповів Володимир Труш. – За попередніми підрахунками загальна сума збитків становить близько 60 мільйонів. Відповідні листи ми направили у Кабмін і тепер чекаємо погодження та виділення коштів. Враховуючи географічне положення, нашу область затопило пізніше, ніж інші регіони, тому відразу нам не виділили кошти на відшкодування збитків. Але жителів нашого регіону в жодному разі не залишать без компенсацій.

Показник одужалих від COVID-19 у нашій області найвищий в Західному регіоні

Володимир Труш став головою ОДА 19 березня. До цього часу він очолював Рогатинську райдержадміністрацію. За його словами, перший робочий день співпав з виявленням першого хворого на COVID-19 в області.

Тернопільська область однією з перших прийняла удар пандемії, – каже очільник ОДА. – Наш досвід став показовим для інших областей. Завдяки злагодженим діям спалах захворювання вдалося локалізувати, спрацювати на випередження й не допустити стрімкого розповсюдження інфекції. Показник одужалих на Тернопільщині найвищий в Західному регіоні. COVID-19 побороли 1160 осіб – це 60,1% (в Україні цей відсоток 43,4%). Завдяки злагоджеим діям ми уникнули перевантаження лікувальних закладів, забезпечили їх апаратами штучної вентиляції легень, яких зараз налічується 169.

З початку епідемії на боротьбу з коронавірусом в області виділили 15 мільйонів гривень. За ці кошти придбали засоби індивідуального захисту, медикаменти, медичне обладнання, ПЛР-тести.

Ми відкрили інфекційне відділення, де сьогодні отримують допомогу пацієнти із складними формами коронавірусного захворювання, на базі «Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру», – зазначає Володимир Труш. – Свої потужності розширив і «Тернопільський обласний лабораторний центр». У надзвичайно короткі терміни в установі вдалося облаштувати додатковий корпус та розпочати дослідження із застосуванням нових методик. Завдяки ефективним показникам та широкому спектру послуг невдовзі лабораторія отримає статус міжрегіональної. Якщо проаналізувати статистику, то на Тернопільщині кількість проведених лабораторних досліджень методом ПЛР – 27176 досліджень (2606,5 на 100 тис. населення), в Україні – 666 147 досліджень (1586,1 на 100 тис. населення).