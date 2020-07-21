Чим збагатилися позафракційні депутати за другої каденції Надала?

Сьогодні ми завершуємо цикл публікацій з аналізом декларацій про майновий стан депутатів Тернопільської міської ради. Раніше Ви мали змогу дізнатися про статки слуг народу за другу каденцію міського голови Сергія Надала двох промерських фракціїй – «Свободи» та «Європейської солідарності», опозиційної «Самопомочі» та двох найменших фракцій – «Батьківщини» та «Громадянської позиції». І ось черга дійшла до позафракційних депутатів, які у міську раду прийшли за списками Радикальної партії та «Народного контролю», однак через різні обставини їхні фракції розпалися і депутати стали самі по собі.

Депутати стали позафракційними, тому що посприяли цьому їхні колеги. 15 червня 2018 року депутатський корпус ухвалив рішення, відповідно до якого депутатські фракції у Тернопільській міській раді мають складатися не менше, як із чотирьох депутатів, а не трьох, як було до цього часу. Таким чином у раді припинили діяльність фракції Радикальної партії Олега Ляшка та «Громадський рух «Народний контроль». Відповідно 6 депутатів стали позафракційними: Святослав Півторак, Тарас Серетний, Оксана Яциковська, Володимир Бліхар, Петро Болєщук та Вікторія Шараськіна. Ще раніше цей статус отримав Роман Ляхович, якого було виключено із фракції «Народний контроль». Це відбулося після того, як Ляховича звинуватили в отриманні хабара за сприяння у працевлаштуванні, справу направили до суду і, відповідно до рішення, його визнали винним у вчиненні правопорушення.

Колишній голова фракції «Народний контроль» Володимир Бліхар в один момент позбувся посади та й самої фракції. Однак він комфортно почувається і в такому статусі. А минулий 2019 рік був особливим для сім’ї депутата. У перший день року його син Олександр отримав право на користування квартирою у Тернополі (площі помешкання в декларації не вказано). А наприкінці року на дружину пана Володимира – Олену Абакумову оформлено 50 відсотків права власності на будівлю у приміському селі Великі Гаї. Загальна площа останніх становить 5663 квадратних метри. Не залишився без доходу і голова сімейства. Володимир Бліхар в останні дні 2019 року отримав від ПП «Галенергопостач» безповоротну фінансову позику (допомогу) у сумі 200 тис. грн.

За депутатської каденції чоловіка Олена Абакумова придбала за 900 тис. грн. американський електроавтомобіль «Tesla Model X 2017», який на праві безкоштовного користування оформлений і на пана Володимира. Також у 2018 році Володимир Бліхар став повноправним власником товариства з обмеженою відповідальністю «Е-Сейф Енерджі» зі статутним фондом 10 млн. грн.

Ще один представник Громадського руху «Народний контроль» Петро Болєщук депутатську каденцію пропрацював не даремно. В обслуговуючому кооперативі “Кутківці” депутат будує одразу три гаражі в Тернополі площею 44,2, 35,2 і 23,9 кв. м. На дружину, Надію Петрівну, в 2016 році оформлена земельна ділянка площею 4 916 кв. м. Також пані Надія в об’єднанні співвласників багатоквартирного житлового будинку “Галія” проводить реконструкцію квартири із влаштуванням мансарди загальною площею 68,9 кв. м. Але це ще не все. Жінка у травні 2019-го за мізерних 20 тис. грн. придбала «Volkswagen Transporter» (2002 року випуску). Ціна явно занижена, адже на профільних автосайтах вартість марки такого автомобіля стартує від 170 тисяч.

Значні заощадження сімейство Болєщуків утримує в готівці. Причому суми у депутата (до того ж, чиновника Тернопільської РДА) менші, ніж у його дружини, яка займається підприємницькою діяльністю. Так Петро Болєщук має під «матрацом» 150 тис. грн. і 5 500 доларів, а його друга половинка – 190 тис. грн. і 6000 «зелених».

Вікторії Шараськіній, яка входила до однієї фракції із Бліхаром та Болєщуком, депутатство особливих дивідендів не принесло. У її власності є квартира в Тернополі площею 231,2 кв. м, яку вона придбала ще в 2008 році за 485 тис. 289 грн., та 50 відсотків власності на гараж вартістю 88 тис. 418 грн. Також Вікторія, яка за основною роботою є акторкою обласного академічного театру ім. Т. Шевченка, має 20 відсотків власності у квартирі площею 42,6 кв. м та 5% земельної ділянки на 800 «квадратів». Але все це жінка набула ще до отримання депутатського мандата.

І насамкінець виключений свого часу із фракції «Народний контроль» медик за фахом Роман Ляхович на початку каденції за 40 тисяч гривень прикупив автомобіль «NISSAN TIIDA» (2011 р. в.). Якщо вірити автосайтам, то депутат-медик у своїй декларації занизив суму автівки разів у п’ять. У минулому році Ляхович отримував доходи одразу з чотирьох джерел. Це основна заробітна плата в медичному університеті – 278 тис. 352 грн., за сумісництвом у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – 11 тис. 044 грн. та Тернопільській університетській лікарні – 3 066 грн. А ще Роман Мар’янович отримав від держави 71 тис. 085 грн. пенсії.

Колишній голова фракції Радикальної партії Святослав Півторак за каденцію на себе нічого не оформив, натомість нерухомість з’явилася у його дружини Лілі Володимирівни. У минулому році вона придбала за 642 тис. 600 грн. квартиру в Тернополі площею 61,9 кв. м, а двома роками раніше – земельну ділянку площею 60 кв. м, заплативши за неї 49 тис. 452 грн. До отримання депутатського мандата Святослав Півторак купив квартиру на 99,6 «квадратів» та гараж (2,5 кв. м). Також він володіє 25 відсотками батьківської квартири і земельною ділянкою у В. Гаях площею 100 кв. м.

«Залізного коня» у пана Святослава офіційно немає, зате у 2016 році він купив собі автопричіп.

Ще один «радикал» Тарас Серетний у 2017 році оформив право безоплатного користування на тернопільську квартиру площею 43,7 кв. м. Працюючи у Головному управлінні Держгеокадастру в Тернопільській області, Серетний у 2019 році заробив усього 72 тис. 208 грн. Натомість у готівці тримає суму вдвічі більшу – 159 тис. грн.

Депутат з Радикальної партії Оксана Яциковська ще на самому початку каденції стала власницею земельної ділянки у Львові площею 493 кв. м та у Винниках (Львівська область) – 930 «квадратів». А минулого року на пані Оксану було оформлено житловий будинок у селі Біла Тернопільського району площею 299,4 кв. м. У 2018 році її чоловік, Ігор Яциковський у Карпатах придбав за 208 тис. 847 грн. земельну ділянку площею 901 кв. м, а минулоріч купив позашляховик «Volkswagen Touareg», виклавши за нього 1 млн. 889 тис. 700 грн.

Іван Білий



