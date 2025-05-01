Гайдук не визнає вини: ексчиновник намагається оскаржити вирок за хабар

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила на 22 травня розгляд скарги на вирок, яким до 8 років і 2 місяців засудили колишнього заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука.

Таке рішення 28 квітня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд визнав винуватим ексзаступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука у проханні надати 1,8 млн грн неправомірної вигоди. Йому призначили 8 років і 2 місяці позбавлення волі із забороною протягом 3 років обіймати певні посади та з конфіскацією автомобіля Toyota Avensis. Його захисник подав апеляційну скаргу.

«Закінчити підготовку та призначити розгляд провадження за апеляційною скаргою захисника обвинуваченого (Гайдука – ред.) на вирок Вищого антикорупційного суду від 6 березня 2025 року в кримінальному провадженні про обвинувачення (Гайдука – ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, у відкритому судовому засіданні в приміщенні АП ВАКС на 09:15 22 травня 2025 року. У разі неможливості розгляду кримінального провадження 22 травня 2025 року, призначити судове засідання на 13:00 2 липня 2025 року», – йдеться в рішенні.