Гриценко: Гладковський має бути негайно заарештований

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський та його син Ігор, які фігурують в розслідуванні «Бігус-інфо», мають бути негайно заарештовані.

Про це під час прес-конференції в Миколаєві сказав Анатолій Гриценко.

«Гладковські мають бути затримані та заарештовані негайно, щоб чітко показати, що мародерство в країні неприпустиме. Швидке слідство та жорстке покарання за мародерство. Пожиттєва тюрма та конфіскація майна, бо підривається не тільки оборона, а довіра до держави», – підкреслив Анатолій Гриценко.

Він додав, що заробляти на крові та завищувати втричі вартість того, що постачається в армію, коли всі сплачують податки та військовий збір, неприпустимо.

«На фоні того, що волонтери п’ятий рік продовжують підтримувати оборону, один з найближчих бізнес-партнерів президента заробляє на цьому», – підкреслив кандидат у президенти.

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