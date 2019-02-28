Гриценко лідирує на виборах президента при об’єднанні з Садовим – опитування

Лідер партії “Громадянська позиція” Анатолій Гриценко має шанси вийти в лідери в першому турі виборів президента в разі підтримки його кандидатури мером Львова, лідером “Самопомочі” Андрієм Садовим.

Згідно з даними опитування, проведеного Центром “Соціальний моніторинг” і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка з 16 по 23 лютого, в разі такого об’єднання за Анатолія Гриценка готові проголосувати 15,6% українців, за шоумена Володимира Зеленського – 13,7%, за лідера “Батьківщини” Юлію Тимошенко – 9%, за чинного президента Петра Порошенка – 8,4%, за кандидата від “Опозиційною платформи – за життя” Юрія Бойка – 5,3%, за лідера Радикальної партії О. Ляшко – 3,1%.

50,9% опитаних вважають, що має бути єдиний кандидат від демократичний опозиції на виборах президента, 18,1% – так не вважають, 31% – не змогли відповісти.

23% українців вважають, що “єдиним кандидатом на президентських виборах від демократичної опозиції до нинішньої влади” повинен бути А. Гриценко, 14,5% – за Андрія Садового, 2,2% – за Романа Безсмертного і 1,9% – за Дмитра Добродомова.

В ході дослідження було опитано 2047 респондентів. Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком окупованого Криму і непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей. Похибка – 2,2%, повідомляє interfax.com.ua.

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