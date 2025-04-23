Ігор Гайдук: від заступника голови ОВА до засудженого за хабарництво

Колишній заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігор Гайдук отримав вирок від Вищого антикорупційного суду України. 6 березня 2025 року суд визнав його винним у вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 1,8 млн грн та призначив покарання у вигляді 8 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією автомобіля Toyota Avensis та забороною обіймати певні посади протягом 3 років.

Захисник Ігоря Гайдука подав апеляційну скаргу на цей вирок. «Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника обвинуваченого (Гайдука – ред.) на вирок Вищого антикорупційного суду 6 березня 2025 року в кримінальному провадженні про обвинувачення (Гайдука – ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Встановити строк до 25 квітня 2025 року включно для подання можливих заперечень на апеляційну скаргу», – йдеться в рішенні.

За даними слідства, Гайдук разом з іншими посадовцями вимагав у підприємця понад 2,4 млн грн за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради, а також за здійснення оплати за заборгованістю Тернопільської ОВА перед ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.

Ці неправомірні дії чиновників вчинялись попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав силам оборони України.

Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ОВА затримали «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме понад 600 тис. грн.