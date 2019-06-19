Кандидат від Тернополя Анатолій Вихрущ: “Хочу захистити інтереси дітей, вчителів, викладачів”

21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради України. Десять політичних партій визначилися, хто представлятиме Тернопіль у Парламенті. Поки відомо про одного самовисуванця, хоча до 20 червня ця цифра може змінитися.

“Погляд” підготував своїм читачам бліц-інтерв’ю з кандидатами у депутати по даному округу, щоб допомогти зробити правильний вибір.

Анатолій Вихрущ – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін ТНЕУ. Політик йде на вибори від Народного Руху України.

– Чому вирішили йти у ВР?

Знаю і вмію. Хочу захистити інтереси дітей, вчителів, викладачів. Тернополяни заслужили на більшу увагу і повагу.

– З якою програмою йдете? Чи є в програмі пункти щодо життєдіяльності Тернополя? Якщо так, то які.

Програма незмінна упродовж останніх років. Кожен рядок для України і для Тернополя: якісна діагностика здоров’я дітей. Екологічна безпека. Тернопіль – центр університетської освіти.

– Хто оплачує заставу? Скільки вартуватиме кампанія?

Заставу вносить НРУ. 40 років чесно вчу дітей тернополян. Ото і є мої витрати на вибори.

– Як відносяться рідні до Вашого рішення?

Рідні та друзі – співчувають