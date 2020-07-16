Майже 200 тисяч гривень пожертв зібрала на вибори команда «Сили Людей» Тернополя

185 тис. грн. перерахували на виборчу кампанію політичній партії “Сила Людей” Тернополя 78 її симпатиків. Про це йдеться на сторінці партії у Фейсбуці.

Зараз же надаємо загальну інформацію за перші два тижні (звіт №1).

🔷 Всього пожертв на суму 185 тис. грн.

з них:

– на банківський рахунок організації – 104 тис. грн.

– на картковий рахунок та готівкою – 81 тис. грн.

🔷 Всього надало допомогу – 78 осіб.

🔷 Найменша сума внеску: 35 грн.

🔷 Найбільша: 22 000 грн.

🔷 83 тис. грн. перерахували члени партії “Сила Людей”.

🔷 102 тис. грн. – благодійні внески від прихильників.

❗️ Нагадуємо:

Наприкінці жовтня тернополяни, як і усі українці, обиратимуть своїх місцевих депутатів та міських голів.

Є така приказка, чи навіть правило: хто платить – той замовляє музику.

Це правило діє не тільки в музиці, але й в бізнесі та, найголовніше, – в політиці.

Тому більшість існуючих партій служать, в першу чергу, своїм власникам-олігархам, а не нам (громадянам).

Якщо Ви хочете, щоб майбутня місцева влада орієнтувалася на Ваші інтереси – робіть і ви свій внесок у перемогу «Сили Людей», перерахувавши посильну суму грошей (навіть незначну) за реквізитами:

Тернопільська міська партійна організація політичної партії «Сила Людей»

Код ЄДРПОУ: 40053063.

р/р: UA923387830000026005055131982

в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 338783

Призначення платежу: «Благодійний внесок»

Або ж на карткові рахунки голови нашої міської організації Олег Різник:

Приватбанк – 5168745030149667

Монобанк – 5375414112411342