Міська рада Тернополя ховає Генплан — чого боїться Сергій Надал?

У червні 2024 року Тернопільська міська рада на чолі з міським головою Сергієм Надалом ухвалила зміни до Генерального плану міста. Але що саме змінили в головному документі просторового розвитку Тернополя — і досі достеменно невідомо. Документ приховують від громадськості — попри численні запити, вимоги активістів, журналістів і навіть судові процеси.

Секретів немає — але не покажемо

Парадокс у тому, що на судовому засіданні представники міської ради визнали: у Генплані та плані зонування немає жодної інформації з обмеженим доступом. Та попри це, журналістці видання «20 хвилин» офіційно відмовили у доступі до містобудівної документації. У відповіді з міської ради прямо зазначили: «Відсутні правові підстави надати Вам доступ до матеріалів генерального плану… з можливістю їх фото- та відеофіксації».

Посилання на війну — без доказів

Головний аргумент мерії — воєнний стан. Чиновники посилаються на статтю 64 Конституції України, рішення Ради оборони області та нібито розпорядження начальника Тернопільської ОВА Володимира Труша. Мовляв, ці документи забороняють публікувати містобудівну документацію у відкритому доступі.

Але журналісти «20 хвилин» звернулися до ОВА із запитом і отримали підтвердження: жодного документа, який би забороняв фотографування Генплану під час ознайомлення — не існує. Ба більше — на сайті ОВА відповідних розпоряджень із 24 лютого 2022 року взагалі немає.

Огляд без зйомки — навіть у суді

Тим часом архітектор Олег Фостяк судиться з міською радою, вимагаючи скасувати червневі рішення про внесення змін до містобудівної документації. На засіданні суддя дозволила позивачу ознайомитися з паперовими копіями Генплану, які принесли в зал засідань, але… заборонила фотографування. Причина — все та ж: начебто війна.

Надал проти прозорості

Ще у 2023 році громада виступала проти внесення змін до Генплану під час дії воєнного стану. Проводилися громадські слухання, проте активісти вважають їх формальними і намагалися оскаржити результати в суді — безуспішно.

Нині ж журналісти знову спробували побачити, що ж саме змінилося в Генплані. У відповідь — чергова бюрократична стіна. Щоб просто подивитися на креслення, треба подати письмову заяву на ім’я Надала. У відповіді вкажуть дату і час, коли можна ознайомитися з документом. Але знову ж — без фото- та відеофіксації. І без можливості справді проаналізувати зміни.

А як в інших містах?

Показово, що в інших обласних центрах України — Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Вінниці, Хмельницькому — Генплани доступні онлайн. Їх можна не лише переглянути, а й завантажити. Там не ховають документацію за вигаданими заборонами і не перешкоджають журналістам.

Що приховує Надал?

Запитання залишається відкритим: що саме міська рада Тернополя та особисто Сергій Надал приховують від містян? Чому містобудівна документація — яка має визначати розвиток міста на десятиліття вперед — залишається таємницею за сімома печатками?

Судовий процес триває. Журналісти і далі борються за доступ до інформації. Але поки що — головний документ Тернополя недоступний громаді, а рішення про його зміну ухвалено кулуарно, з порушенням базових принципів відкритості і підзвітності влади.