Міський голова Сергій Надал таки дотисне питання по торф’яних котельнях?

Сьогодні у тернопільській міській раді вирують пристрасті. Чимало тернополян прийшли на сесію міською ради нагадати депутатам і міському голові Сергію Надалу, що саме вони найняли їх на роботу. Тому вимагають у народних обранців прийняти проект рішення щодо заборони будівництва котелень на торфі у Файному місті. Нагадаємо, 24 вересня відбулися громадські слухання щодо заборони будівництва. Саме це рішення депутати мали розглянути на першій сесії.

Але схоже Сергій Надал не хоче здаватись. Тернопільський мер вже сказав, що Громадські слухання не були дійснимм. Міський голова пропонує проект рішення з дуже хитрим формулюванням – “до отримання експертних висновків”, – розповідає громадська активістка Лілія Майка.

Тобто як тільки будуть “висновки” – одразу запалять торфом. І байдуже голові, що для котелень потрібні не якісь висновки, а державна екологічна експертиза (досі не проведена, а без неї проект взагалі не мали права розпочинати). А найбільше байдуже міському голові позиція тернополян, – каже вона.

Під час внесення правок до проекту рішення Сергія Надала щодо заборони роботи тим котельням, які не мають сертифікації відповідних державних інстанцій, депутат Андрій Шкула спробував внести зміни, пропоновані громадою в її проекті рішення. Проте його пропозиція не набрала більшості голосів. Загалом не пройшла жодна правка до цього проекту від депутатів Петра Ландяка, Назара Зелінка, Андрія Ткаченка. Громадські активісти покинули сесійну залу з вигуками “Ганьба”!