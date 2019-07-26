Вибори 2019 Округ №166 Політика 

Народний депутат від Тернопільщини Микола Люшняк. Досьє

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На 166-у окрузі, який об’єднує Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони, переміг самовисуванець Микола Люшняк – 31,1%.

45-річний Микола Люшняк – народний депутат восьмого скликання, обраний на цьому ж мажоритарному окрузі. Балотувався у 2014 році від партії «Блок Петра Порошенка», але як безпартійний. Працював у Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання за тим же округом від партії «УДАР», до якої входив. У 2010 році балотувався до Тернопільської міської ради від Аграрної партії України.

З травня 2002 до 2014 року обіймав посаду директора ТОВ «Галич Агро-Стек», також був засновником ТОВ «Золотники Агро».

До того обіймав керівні та менеджерські посади у різних комерційних підприємствах (переважно аграрного спрямування), працював бригадиром та головним агрономом у селянській спілці.

Народився в сім’ї службовців. Проживає в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області. Одружений. Батько чотирьох дітей.

У 1980—1990 роках навчався у Бережанській середній школі №3. У 1990—1996 роках — у Львівському державному сільськогосподарському інституті (нині — Львівський національний аграрний університет) за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство», кваліфікація — вчений-агроном. У 2010 році здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (Вінницький національний аграрний університет).

Судимість відсутня.

Відповідно до декларації, сім’я Миколи Люшняка на початку цього року придбала будинок та земельну ділянку в Карпатах, і це вже не перша нерухомість Люшняків там. У дружини Ольги Люшняк в оренді є земельна ділянка, площею 199980 м2, житловий будинок у селі Петриків Тернопільського району, площею 280.4 кв. м. та ще один житловий будинок у селі Поляниця, що біля Яремчого в Івано-Франківській області, площею 708.8  кв. м. На Ольгу записана і земельна ділянка у Поляниці, площею 1269 кв. м. У власності Миколи Люшняка є земельна ділянка у селі Поляниця площею 200 кв м, земельна ділянка, площею 415.4 кв м, та житловий будинок, площею 415.4 кв. м. Ольга Люшняк отримує значну суму дивідендів із ТОВ Галич Агро – Стек. Є у дружини дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав із цього ж товариства. Микола Люшняк отримує заробітну плату із Верховної Ради України у сумі 450 212 грн. У Миколи Люшняка задекларовано готівкою 250 000 гривень, 3500 доларів та 2400 євро. У дружини Ольги є готівкові заощадження у розмірі 35 000 доларів, 100 000 гривень та 2000 євро. Їздить Микола Люшняк на автомобілі дружини Volkswagen Multivan 2013 року випуску.

Народний депутат від Тернопільщини Іван Чайківський. Досьє
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