Петро Ландяк звернувся до народних депутатів від Тернопільщини напередодні важливого голосування у Верховній Раді

Продаж землі в умовах економічної кризи, яка поглиблюється, є злочином проти українського народу! Так вважає депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк.

— Чому в 90-ох відбувся провал з ваучерами? Чому не вдалася жодна реформа в Україні за час новітньої її Незалежності? Чому через дуже короткий проміжок часу українці зрозуміють провал і величезні прорахунки з так званою децентралізацію? — запитує Петро Ландяк на своїй сторінці у Facebook.

Політик за децентралізацію, однак вважає, що її необхідно проводити в іншому форматі.

— У нашій “децентралізації” замасковано майбутню централізацію влади, після запланованих змін до Конституції, які нещодавно тимчасово відклали…

Також Петро Ландяк звертає увагу на небезпечну для українців систему податків.

— Ще нагадаю, що жодного перерозподілу податків в процесі так званої децентралізації між центром і регіонами не було! Ввели лише нові податки, які з 2015 року лягли на плечі людей: акциз з продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів і паливно-мастильних матеріалів, а також податок на нерухомість. Штучно з 2015 року забрали у сільських рад податок на доходи фізичних осіб, а для об’єднаних територіальних громад (ОТГ) залишили, щоб займатись маніпулюванням. І попередня, і теперішня влада говорять: ось бачите ОТГ гроші мають, а сільські ради їх не мають!

Помилкою депутат вважає передачу об’єднаним територіальним громадам функцій управління освітою і медициною.

Яке ж це ОТГ з 20-30 і більше сіл? Це райони, а не громади! Таких громад в Європі немає! Де взяли такий приклад? Вкотре повторю: в таких великих об’єднаннях принцип місцевого самоврядування не працює, він далеко “на задвірках”.

Головні причини провалу реформ, на думку Петра Ландяка:

Кожну реформу потрібно добре підготувати, окремі з них бажано експериментально впроваджувати, всі реформи необхідно СУПРОВОДЖУВАТИ НА МІСЦЯХ державними органами влади.

Цього ніколи не було і немає. Тому маємо постійні провали.

ЯКЩО НЕ ПІДГОТОВЛЕНО І ПОСПІШНО ВІДКРИЄМО РИНОК ЗЕМЛІ В УМОВАХ КРИЗИ І ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ – ЦЕ БУДЕ НАЙБІЛЬШОЮ АФЕРОЮ влади, яка може мати згубні наслідки для України.



Кажуть, що нас може чекати фінансова криза через спад економіки і великі цьогорічні боргові зобов’язання перед МВФ. Так проведіть з цією фінансовою структурою переговори і досягніть реструктуризації боргів 2020 року, адже інші країни очікують кредити від цього кредитора! А що нам треба? Ми маємо погасити цього року 11 млрд доларів боргу, а взамін за ринок землі ми мали б отримати 5 млрд. $ кредиту. Якщо врахувати, що фонд має відкрити додаткове кредитування інших країн, то що виходить? Інші країни отримають додаткові гроші, а ми маємо в такий складний час вивести з країни 6 млрд.$? І при цьому неконтрольовано, поспішно та не підготовлено продати свою землю. Хіба не так?





Цього ніколи не було і немає. Тому маємо постійні провали. ЯКЩО НЕ ПІДГОТОВЛЕНО І ПОСПІШНО ВІДКРИЄМО РИНОК ЗЕМЛІ В УМОВАХ КРИЗИ І ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ – ЦЕ БУДЕ НАЙБІЛЬШОЮ АФЕРОЮ влади, яка може мати згубні наслідки для України. Кажуть, що нас може чекати фінансова криза через спад економіки і великі цьогорічні боргові зобов’язання перед МВФ. Так проведіть з цією фінансовою структурою переговори і досягніть реструктуризації боргів 2020 року, адже інші країни очікують кредити від цього кредитора! А що нам треба? Ми маємо погасити цього року 11 млрд доларів боргу, а взамін за ринок землі ми мали б отримати 5 млрд. $ кредиту. Якщо врахувати, що фонд має відкрити додаткове кредитування інших країн, то що виходить? Інші країни отримають додаткові гроші, а ми маємо в такий складний час вивести з країни 6 млрд.$? І при цьому неконтрольовано, поспішно та не підготовлено продати свою землю. Хіба не так? ЦЕЙ ДОПИС АДРЕСУЮ ВСІМ НАРОДНИМ ДЕПУТАТАМ УКРАЇНИ ВІД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ — напередодні їх голосування за відкриття ринку землі! Прошу Вас, думайте і не зраджуйте інтереси України! УВАГА! Це звернення ще адресую Людмилі Марченко, Андрію Богданцю і Миколі Люшняку. Дуже дивно. що з мого допису вже другий раз зникають посилання на цих трьох депутатів. Розумію, працюють хакери і депутатська цензура.