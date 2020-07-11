“Початок жнив – бентежний етап, бо з кожним кроком я можу бачити плоди роботи моєї команди”, – Петро Гадз

У четвер, 9 липня, на полях одного із найуспішніших аграрних підприємств Тернопільщини «Бучачагрохлібпром» почали збирати перший врожай – озимий ячмінь.

Про те, як стартували жнива, на своїй сторінці у Facebook розповів бучаччанин Ігор Павлишин.

– 09.07.2020 – саме ця дата увійде в історію Бучацького району як початок жнив на найбільшому та найсучаснішому агропідприємстві нашого краю. Саме цей період є одним з найбільш клопітких для кожного хлібороба, він – хвилюючий, оскільки демонструє працю цілого року від висадки урожаю, від моменту догляду. Як то кажуть у народі: «Курчат по осені рахують». Приємно вразив і той момент, що кожен Божий рік символічно збір урожаю очолює священник, який своїми словами підтримки додає моральної стійкості та сили духу гідно почати та завершити, не побоюсь цього слова, найважчий етап хліборобної естафети, – написав Ігор Павлишин.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз зауважив, що жнива для нього – бентежний момент, від якого залежить подальша доля підприємства та його працівників.

– Для мене цей етап завжди був найбільш бентежним, але не найважчим, бо з кожним кроком я можу бачити плоди роботи моєї команди. Кожен сонячний день дає впевненість, що ми зберемо урожай, а якщо все пройде успішно для нас, то люди отримають достойну заробітну плату, не доведеться економити на розвитку, бо це дуже важливо. Ми не маємо морального права не йти в ногу з часом. Саме підхід до роботи та використання інвестицій, розроблений мною та одноголосно підтриманий моєю молодою командою, зробив нас такими, які ми є на сьогоднішній день, – зазначив Петро Гадз.

«Бучачагрохлібпром» продовжує демонструвати високі економічні показники та прозорість свого бізнесу, додає директор підприємства Казимир Попіль.

– Ми добре розуміємо, що не лише наші працівники залежні у фінансовому плані від того, чи буде рік багатим на врожай, бо ми – бюджетоформуюче підприємство нашого району і не тільки. Тому відповідальність зростає в сотні й тисячі разів. На сьогоднішній день наше підприємство є прогресивним, новітнім та успішним, що дає нам змогу рухатися в сторону соціально-економічних програм, які чітко себе покажуть із створенням Бучацької ОТГ. Тоді не Київ буде нашими податками «розкидатися», а саме для наших вчителів, лікарів та інших жителів району ми зможемо на славу працювати. Саме зі створенням громади ми будемо бачити плоди не тільки нашої роботи, а кожного, хто бере на себе відповідальність за найманих працівників. Плоди роботи кожного, хто розуміє, що сплачені податки – нові школи, дороги, інфраструктура! – зауважив директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Казимир Попіль.