«Прийняття Конституції знаменувало собою остаточне становлення України як держави», – Віктор Овчарук

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції.

З цієї нагоди до краян звернувся голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Прийняття Конституції знаменувало собою остаточне становлення України як держави, в основі котрої лежать принципи демократії та свободи.

Ми – нація з глибокими правовими та конституціалізькими традиціями. Адже перша в Європі Конституція Пилипа Орлика сколихнула світ, стала прообразом Закону істино демократичного суспільства. Нинішня Конституція 1996 року – це підтвердження суттєвого розвитку української політичної та правової думки.

Разом з тим правовий нігілізм, що, на жаль, і далі панує на всіх рівнях українського суспільства, розповсюдився і на невиконання норм Основного Закону, призвів до посягання на конституційні засади та принципи.

Відтак і нині, шість років після Революції Гідності, не вдалось ще подолати спадок совка – корупцію та недотримання чинного законодавства в усіх сферах суспільного життя.

Розумію, що Конституція не є констатацією існуючого становища, це – швидше своєрідний дороговказ, на який мають орієнтуватися законодавці та громадяни загалом. Її місія – чітко визначати принципи соціального співіснування людей у демократичному суспільстві. Непорушність конституційних засад повинна давати змогу зробити соціальний порядок і соціальну свободу незалежними від того, який президент стоїть на чолі держави або яка партія здобула більшість у парламенті.

Разом з тим українське суспільство спрагле серйозних змін, у тому числі і на конституційному рівні. Переконаний: лише перетворення органів місцевого самоврядування у реальний механізм народовладдя зможе привести країну до відчутних позитивних змін, – зазначив Віктор Овчарук.