Шість уроків коронавірусу, які слід засвоїти кожному, — за версією Петра Ландяка

Дуже хочу, щоб Україна з мінімальними людськими втратами пройшла цю інфекцію. І ще також дуже хочу, щоб ми змінились, щоб ми винесли ряд потрібних уроків і:

щоб влада стала відповідальною ;

; щоб швидкими темпами формувалось громадянське суспільство , а ним я вважаю дію справжніх, багаточисельних і масових громадських організацій (в Німеччині 60-80% людей є членами громадських організацій – тому їх там не купиш і не обдуриш, тому вони добре живуть);

, а ним я вважаю дію справжніх, багаточисельних і масових громадських організацій (в Німеччині 60-80% людей є членами громадських організацій – тому їх там не купиш і не обдуриш, тому вони добре живуть); щоб загнати корупцію під плінтус (це якраз громадські організації можуть зробити і ніхто інший, бо вони мають взяти під”свій приціл” всі гілки влади – виконавчу, законодавчу і правоохоронну. А нам це потрібно зрозуміти;

(це якраз громадські організації можуть зробити і ніхто інший, бо вони мають взяти під”свій приціл” всі гілки влади – виконавчу, законодавчу і правоохоронну. А нам це потрібно зрозуміти; щоб до влади (в депутати, на посади міністрів, голів адміністрацій, мерів, не говорячи про прем’єрів і президентів) приходили підготовлені люди , які б мали за собою певні кар’єрні сходинки, а не вчилися на високих посадах, та й часто не того, що треба. І щоб вони ішли до влади зі справжніми честолюбивими і патріотичними позиціями, а не для ВЛАСНОГО ЗБАГАЧЕННЯ;

, які б мали за собою певні кар’єрні сходинки, а не вчилися на високих посадах, та й часто не того, що треба. І щоб вони ішли до влади зі справжніми честолюбивими і патріотичними позиціями, а не для ВЛАСНОГО ЗБАГАЧЕННЯ; щоб ми оцінювали партії , виходячи з їх нехай і для початку задекларованих (бо одна і та ж партія два рази не здурить, а процес народного очищення і фільтрації, повірте, буде проходити), ідеологічних засад, а не на основі виключної тимчасової популярності спортсмена чи артиста, чи бізнесмена, які є лідерами груп людей під назвою партія;

, виходячи з їх нехай і для початку задекларованих (бо одна і та ж партія два рази не здурить, а процес народного очищення і фільтрації, повірте, буде проходити), ідеологічних засад, а не на основі виключної тимчасової популярності спортсмена чи артиста, чи бізнесмена, які є лідерами груп людей під назвою партія; щоб нарешті ми почали дбати про освіту, без якої в цьому світі нічого зробити не можна, про охорону здоров’я, культуру, духовність, які дозволяють розвивати економіку країни, які про себе не можуть подбати…

Петро Ландяк, депутат Тернопільської міської ради.