«Сім’я – моє джерело сили й натхнення», – Олексій Станько

Сьогодні, 8 липня, в Україні відзначають День сім’ї.

Рецепт сімейного щастя розкрив кандидат у мери Тернополя, голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько. Він розповів, якими, на його думку, мають бути правильні сімейні стосунки.

Олексій із дружиною Наталею виховують 3-річного сина Остапа. Вони добре знають, що сімейне життя – не обов’язково суцільне свято. Інколи у двері стукають випробування, які можна подолати лише разом.

– Олексію, яку роль відіграє сім’я у Вашому житті?

– Я щасливий у власному домі, а це дає наснагу для нових звершень. Сім’я для мене – місце любові та сили. Однак міцний та щасливий шлюб – справа нелегка, вона потребує чималих зусиль. Крок за кроком ми будуємо сімейний фундамент. Недарма кажуть, що одружитися – це означає наполовину зменшити свої права і вдвічі збільшити свої обов’язки. Я відчуваю відповідальність за свою дружину й сина, а вони оточують мене теплом та любов’ю.

– Що є запорукою Вашого сімейного щастя?

– Наша сім’я побудована на любові, довірі й повазі. Мабуть, в цьому і полягає її успіх. А ще ми з Наталею насолоджуємося батьківством. Нашому синові Остапу – 3,5 роки, це час дитячої гіперактивності, що вимагає чималих зусиль батьків, але водночас кожен день його дорослішання – унікальний. Важливо, аби батьки були поруч з дитиною завжди – не лише фізично, але й емоційно. Навіть у вирі термінових справ та щільного робочого графіку ми повинні присвячувати час рідним, створювати сімейні традиції.

– Якою, на вашу думку, має бути щаслива українська сім’я?

– Вона обов’язково має бути традиційною – союз чоловіка та жінки. Попри політичну моду в деяких країнах світу узаконювати одностатеві шлюби, я вважаю, що правильна сім’я – це традиційна сім’я. Лише батько й матір можуть дати дитині відчуття повноцінної любові й захищеності, закласти підвалини розвитку особистості. За таких умов малюк виросте впевненою у собі людиною, яка вміє розрізняти добро і зло, має високі моральні якості й є соціалізованою.

– Щоб Ви побажали українським сім’я з нагоди сьогоднішнього свята?

– Не чекайте приводів для радості. Радійте зараз – хорошій погоді, посмішці рідних, спільному сніданку. Довіряйте один одному, діліться не лише позитивними моментами, але й переживаннями. Не поділяйтеся на «ти» і «я», бо сім’я – це «ми».