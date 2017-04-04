Скандальна фірма “Тернопіль комунал сервіс” влаштувала стихійне звалище в самому Тернополі

Міні-Малашівці влаштували біля Микулинецького цвинтаря. А тепер громадські активісти упіймали “авторів” екологічного лиха. Фургон зі сміттям затримали в обідню пору 1 квітня.

Люди прослідкували за машиною, яка збирала відходи з міських смітників. І зловили на гарячому — якраз, коли ті викидали сміття на пустирі позаду цвинтаря.

– Чоловіки були в жилетках скандальної фірми “Тернопіль комунал сервіс”, – каже громадський активіст Тарас Герман. – Вони підтвердили, що є працівниками цього підприємства. Я викликав міліцію, але правоохоронців вони не дочекалися. Просто залишили машину відкритою і пішли геть.

На місці події ми зустріли правоохоронців. Вони з’ясовують, кому належить машина і опитують свідків.

– Ми зробили те, що влада мала зробити уже давно, – каже Тарас. – Це ж так просто — зупинити кілька автомобілів зі сміттям і оштрафувати власників. І цього смердючого звалища у самому Тернополі не було б! Але вочевидь, це комусь вигідно… Зовсім недалеко від звалища — свіжі могили тернополян. Люди, які приходять помолитися за рідних, потерпають від смороду. А сміття назбиралося уже близько 6-10 метрів.

20minut.ua