«Слуги народу» спільно з відкрито проросійським ОПЗЖ переходять до руйнівних дій проти української мови», – Віктор Овчарук

В Україні є чимало невирішених важливих питань в економіці, соціальній сфері, зовнішніх зв’язках, над якими мали б попрацювати нардепи. Але роздмухується мовна тема, і роблять це ті, хто хоче російської відплати за поразку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу». Ці слова належать геніальній поетесі Ліні Костенко, а невтішна перспектива – уже на порозі. Точніше – у Верховній Раді України, яка з подачі «Слуг народу» готує черговий наступ на українську мову, реванш проросійських сил за становлення нашої держави як справді демократичної, європейської та вільної від впливу північного сусіда, – зазначив Віктор Овчарук.

Такими ж були задуми Ківалова-Колесніченка вісім років тому, тепер знову прагнуть викорінити українську мову з різних сфер життя, додає Віктор Овчарук.

– Депутати Верховної Ради планують найближчими днями розглядати антимовний законопроєкт нардепа Максима Бужанського №2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти”, яким фактично скасовується обов’язковий перехід на вивчення державної мови та нівелюється суть законів про мову та освіту. Незважаючи на те, що профільний комітет Верховної Ради України та Міністерство освіти висловилися проти цього законопроєкту, його відверто нав’язують до розгляду. Та ще й у дні, коли відзначається річниця вступу в дію Закону України «Про функціонування української як державної» та 30-та річниця прийняття Декларації про державний суверенітет України, де чітко зазначено, що українська мова є однією з основ нашого суверенітету, – написав Віктор Овчарук.

Вороги України століттями русифікували українські землі, бо знали, що мова – душа народу, пояснює голова обласної ради.

– Депутати від «Слуг народу» спільно з відкрито проросійським ОПЗЖ переходять до руйнівних дій проти української мови, відтак – проти нашої держави, її незалежності. То вони сумніваються у конституційності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», то хочуть дозволити навчання в школах недержавною мовою і у такий спосіб за державний кошт «виховувати» нових українофобів із позицією «какая разніца». Наші споконвічні вороги століттями русифікували наші землі, бо розуміли, що мова – це душа народу, це те, що визначає нашу самоідентифікацію та приналежність до нації. Коли зникне мова, то не існуватиме і сам народ. Тому проросійські сили так бояться української мови, бо це – непереможна зброя. І зараз вона є частиною захисту України у гібридній війні з країною-агресором – Росією, – підкреслив Віктор Овчарук.

Депутати Тернопільської обласної ради одностайно прийняли звернення до керівництва держави, вимагаючи негайної реакції на ганебні спроби нівелювати українську мову як державну.

– Будь-які намагання провести ревізію законів про мову отримають рішучу відсіч усіх патріотів України. Прогресивна та думаюча українська спільнота не може дозволити антидержавникам робити свої чорні справи на догоду ворогові. Бо, як зазначив відомий вчений-фольклорист Віктор Захарченко: «Рідна мова дається народові Богом, а чужа – людьми, її приносять на вістрі ворожих списів». Пам’ятаймо – «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». Слава Україні! Героям слава! – написав Віктор Овчарук.