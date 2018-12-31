Анатолій Гриценко привітав українців з новорічними святами

Дорогі українці!

Під час новорічних свят ми традиційно поринаємо у недавнє минуле, згадуємо те, що найбільше закарбувалося в пам’яті.

Рік 2018-й не був легким і безхмарним. Нас не оминули біль втрат, гіркота розчарувань, проблеми та невеселі роздуми.

Але в житті кожного з нас були і прості людські події та почуття: радість зустрічей, світло любові, родинна і дружня підтримка. Події та почуття, які допомагають жити, любити, вірити, творити світ і робити його кращим.

Найголовніше: як би нас не намагалися роз’єднати, розсварити, усамітнити – ми дедалі більше почуваємося Народом, об’єднаним прекрасною країною, славною історією, прагненням справжньої незалежності, гідної долі й чесної влади.

Нині настає час боротьби не одне проти одного, а за Україну. Настає пора єднання порядних і чесних людей, для кого найголовніше – честь і любов до України.

Нехай рік 2019-й принесе нашій рідній країні та всім нам добрі зміни, з яких почнуться благодатне оновлення, втілення задумів і сподівань, впевненість у майбутньому.

Нехай мир і добробут запанують у кожному куточку нашої прекрасної землі, в кожній родині.

Нехай ясна Різдвяна зірка осяває Ваші оселі й серця, сповнюючи їх теплом і даруючи світлі помисли, мрії й почуття.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко