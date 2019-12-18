Чи переможе добро Святого Миколая? – Петро Ланядяк вважає, що не можна поспіхом приймати зміни до Основного Закону країни

Цього тижня Верховна Рада може прийняти, без елементарного суспільного обговорення, законопроекти про внесення змін до Конституції, в частині “децентралізації” (пишу в лапках), а фактично її суттєвого обмеження.

Так поспіхом не можна приймати зміни до Основного Закону країни!!!

Також , в стимульовано-пришвидшений спосіб заплановано другий етап розгляду закону про продаж землі, що, на моє переконання, принесе немало проблем нашій країні.

Це все разом мало дає позитивних емоцій і зовсім не асоціюються з надією і добром , яке ми завжди очікуємо з наближенням дня святого Миколая.

Чи можливо таки переможе любов до нас святого Миколая???

Дуже цього хочу! Хочу, щоб переміг здоровий глузд обранців Верховної Ради і названі законопроекти не були прийняті!

Сім раз відміряй, а раз відріж-так каже мудре народне прислів’я.

І обіг землі прийдеться приймати і Конституція в нас крива після 2004 року, бо одні владні повноваження суперечать іншим. Це так, але з такими серйозними змінами спішити не можна і “ламати дров” не треба!!!

В цих питаннях потрібно чути людей, а 70-80% українців проти НЕГАЙНОГО відкриття ринку землі(підкреслюю негайного). Невже на Грушевського зібрались наймудріші? На жаль – не так!

Що ж, приходиться надіятись на чудо, на розум, на порядність, на патріотизм тих, хто , в даний час, під КУПОЛОМ…

Голова ГО “Українська народна варта”, член Ради партії Громадянська позиція” Петро Ландяк