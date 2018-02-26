Головний поліцейський Тернопільщини Олександрі Богомол назвав головну версію нападу на Ігоря Турського

Працівники поліції відпрацьовують 6 версій нападу на екс-секретаря Тернопільської міської ради та депутата ТМР від ВО «Свобода», якого позбавили мандату, Ігоря Турського. Нагадаємо, поранення в ногу від невідомої особи І.Турський отримав 22 лютого о 16 год. на бул. Шевченка у Тернополі біля магазину «Тайстра». Серед них не тільки інкриміноване за ч.4 ст.296 ККУ хуліганство, а й напад у зв’язку з громадською та політичною діяльністю, особисті причини тощо.

– Ми висунули кілька версій початково своїх, але завдяки активній участі громадян в соцмережах та ЗМІ долучили ще декілька. Перша версія – це те, що злочин вчинено особами, з якими потерпілий мав неприязні стосунки на ґрунті громадської діяльності. Друга – злочин вчинено на ґрунті політичної діяльності по конфліктних ситуаціях в міській раді (це одна з головних версій). Злочин вчинено на побутовому ґрунті (обов’язкова версія, яка перевіряється завжди). Злочин може бути вчинено на ґрунті помсти, потерпілий був свідком деяких подій, про це я не можу зараз розповідати. Зачепили версію з інсценуванням злочину, ми до неї прийшли після оприлюднення і ЗМІ, ми її підтвердимо або спростуємо. Ну і злочин вчинено невідомими особами з хуліганських спонукань раніше судимими, десь вона менше має право на життя, але буде перевірятися, – розповідає начальник ГУ НП в Тернопільській області Олександр Богомол.

За словами Олександра Богомола, поліція встановила всі маршрути підозрілих осіб, вилучила багато відеоматеріалу з вуличних камер. Правоохоронці звертаються також до перехожих, які були свідками, по можливості надавати фото і відео події. Очільник поліції Тернопільщини подякував громадянам за активну позицію, а також зазначив, що статтю можна перекваліфікувати, якщо слідство встановить мотиви злочину. Підозри самого потерпілого Олександр Богомол назвав закритою інформацією.

Адріана Білецька