Гриценко розповів, хто очолить СБУ за його президентства

Генерал-майор Віктор Трепак очолить Службу безпеки України за умови, якщо Анатолій Гриценко виграє вибори Президента України.

Про це сам кандидат у президенти повідомив під час прес-конференції у Дніпрі.

«Представляю моїх кандидатів на ключові посади в межах конституційних повноважень президента. Вперше, бо такого не робив жоден з кандидатів на попередніх виборах. Представляю першим наступного голову Служби безпеки України», – сказав Гриценко.

Кандидат юридичних наук, генерал-майор Віктор Трепак, за словами кандидата у президенти, очолить СБУ після перемоги на виборах. Гриценко наголосив, що Трепак відповідає принципам «трьох П» – професійність, порядність, патріотизм.

«Поєднує міцну юридичну освіту, інтелект, наукові й викладацькі здобутки – і водночас досвід, практичної роботи за фахом і бойовий офіцерський досвід. Людину, яка знає Службу та її дійсне призначення, реформує і поставить СБУ в законні рамки – служіння народу і державі», – сказав Гриценко.

Він додав, що Трепак зупинить невластиве для СБУ силове втручання в економіку, «кришування» корупційних схем чи руйнацію чесного бізнесу. Гриценко нагадав про резонансні справи, з якими пов’язаний Віктор Трепак: справа судді Ігоря Зварича, генерала Олексія Пукача, «діамантових прокурорів» та «амбарна книга Партії регіонів».

«Чому я в цій команді? Бо моя особиста позиція співпадає із позицією Анатолія Гриценка. Зараз я бачу дві загрози для України: збереження олігархічної системи та посилення російського вектору розвитку. Усунути ці загрози може лише перемога демократичного проукраїнського кандидата», – підкреслив Трепак.

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