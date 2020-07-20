Ями – не єдина проблема тернопільських доріг (і не лише тернопільських, але наразі мова про них). Придорожні смуги заростають травою і будяками, але відповідальних за їхнє утримання це, здається, не хвилює. Проте, кошти на таку діяльність держава виділяє справно, та ще й чималі.

Вже більше тижня минуло відтоді, як голова ГО “Українська народна варта”, депутат міської ради Петро Ландяк направив листа голові Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиру Трушу з приводу неналежного утримання в нашій області доріг державного та місцевого значення. Для ілюстрації ситуації долучив до цього листа три фотографії, зроблені в Чортківському, Гусятинському і Тернопільському районах, в межах дороги М-19. Адже на фотографіях чітко видно, що дороги утримуються, м’яко кажучи, незадовільно.

Два дні тому Петро Ландяк знову проїжджав дорогою Товсте (Заліщицького району) -Тернопіль. І, треба бути справедливим, – роботи зі скошення трави, знищення бур’янів, вирубки кущів самосіву – все-таки розпочались. Але, на жаль, розпочались вони лише в межах Чортківського району, 0 каже депутат.

Хоча в самому Чорткові, на великій транспортній розв’язці (дивіться фото посту) – через бур’яни і траву – скоро буде не видно огороджувальних конструкцій.

За його словами, в інших районах, на цій же трасі М-19, жодних робіт навіть не розпочато.

На перший лист голові ОДА ми – громадська організація “Українська народна варта” – відповіді ще не отримали. Претензій не маємо, бо і справді часу пройшло не багато. Однак, ми вирішили спрямувати Володимиру Трушу повторний лист, адже, протягом двох тижнів, від першого звернення – це більш ніж достатньо, аби ЗМУСИТИ відповідальних за утримання доріг нарешті щось робити.

Тут слід підкреслити, що нинішні діючі тендери з утримання доріг організовували і визначали переможців дві, попередні до Володимира Труша, владні команди Тернопільські ОДА.

Нагадаємо, що саме входить до переліку робіт з утримання доріг:

косіння трави, підрізка дерев, кущів, знищення самосіву, обслуговування огороджувальних конструкцій, дрібний поточний ремонт дорожнього покриття, нанесення розмітки. Так мало би бути згідно нормативних документів.

Але, конкретний перелік і особливо обсяги робіт, часто беруться чиновниками просто зі “стелі”. І що відбувається потім? Велика кількість робіт з цього переліку не виконується, але акти про їх, ніби-то виконання, щомісяця складаються.

Є і інші абсурдні речі. Наприклад – влада визначає переможців, які будуть утримувати дороги, аж на чотири роки наперед. При цьому робіт майже не видно, а переможці тендерів отримають з бюджету, протягом цих чотирьох років, від 50 до 500 мільйонів гривень!!!

Біда в тому , що фірми- переможці не лише не хочуть , а, вважаю, і не можуть забезпечити виконання цих робіт через банальний брак робочої сили і техніки.

З цього приводу Петро Ландяк має наступні пропозиції:

Перша. Лоти на проведення торгів з утримання доріг потрібно проводити на НЕВЕЛИКІ ДІЛЯНКИ – в межах 10-30 кілометрів, а не більше ста кілометрів, як це практикується зараз. Це дозволить брати участь у торгах широкому колу представників малого і середнього бізнесу. Такий підхід створить реальну конкуренцію на дорожньому ринку і дасть можливість заробляти і невеликим фірмам, а не тільки місцевим олігархам.

Такий підхід ліквідує монополізм та корупцію в дорожній сфері. Пропозиція друга. Ми ж ідемо в Європу? Тому цю пропозицію побудую на прикладі Польщі. Так ось, в поляків (знаю

від тернополян, які працюють там на аналогічних роботах з утримання доріг), набагато вищий рівень державного контролю за дорожніми роботами і значно більше СОВІСТІ і ГІДНОСТІ у виконавців цих робіт. На польських дорогах, обслуговуючи їх, ЛЮДИ ПРАЦЮЮТЬ ПОСТІЙНО. На відстані 10-20 метрів по обидва боки проїжджої частини – косять траву, підрізають дерева, знищують самосіви, оперативно латають ями на дорозі. Окрім цього, закріплену ділянку постійно патрулює спеціальна машина переможця тендеру, яка зобов’язана кожного дня зробити СІМ КРУГІВ для того, щоб оцінити ситуацію, підібрати якесь сміття, спланувати роботи на наступний день і таке інше.

Це все зробити надто просто і в Україні. Тоді до реальної Європи нам стане значно ближче, а не лише буде “близько”, за своїми матеріальними можливостями, високопосадовим державним чиновникам і виконавцям за рахунок отриманих надприбутків за роботу, яку вони майже не виконували. Дорожня галузь України потребує невідкладних і кардинальних змін, – каже Петро Ландяк.