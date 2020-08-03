Неймовірне свято для дітей у Тернополі влаштувала команда “Сили Людей”
У парку “Національного Відродження” урочисто відкрито перший в Тернополі великий дитячий інклюзивний майданчика “Місто Мрій”.
“Місто Мрій” – переможець громадського бюджету серед великих проектів.
Ідея створення великої інклюзивної ігрової зони належить Ігорю Турському.
Подала і зареєструвала проект членкиня “Сили Людей” Ірина Хаєцька, а готувала його та виборювала перемогу ціла команда “Сили Людей”.
У програмі дитячого свята були:
– урочиста посвята;
– ігри з аніматори
– шоу-програма;
– конкурси та розіграш подарунків.
Дякуємо усім, хто допомагав виборювати перемогу проекту “Місто Мрій” та тим, хто завітав на сьогоднішнє свято!