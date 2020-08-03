У парку “Національного Відродження” урочисто відкрито перший в Тернополі великий дитячий інклюзивний майданчика “Місто Мрій”.

“Місто Мрій” – переможець громадського бюджету серед великих проектів.

Ідея створення великої інклюзивної ігрової зони належить Ігорю Турському.

Подала і зареєструвала проект членкиня “Сили Людей” Ірина Хаєцька, а готувала його та виборювала перемогу ціла команда “Сили Людей”.

У програмі дитячого свята були:

– урочиста посвята;

– ігри з аніматори

– шоу-програма;

– конкурси та розіграш подарунків.

Дякуємо усім, хто допомагав виборювати перемогу проекту “Місто Мрій” та тим, хто завітав на сьогоднішнє свято!