14:27 | 3.08.2020
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Політика 

Неймовірне свято для дітей у Тернополі влаштувала команда “Сили Людей”

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У парку “Національного Відродження” урочисто відкрито перший в Тернополі великий дитячий інклюзивний майданчика “Місто Мрій”.

“Місто Мрій” – переможець громадського бюджету серед великих проектів.

Ідея створення великої інклюзивної ігрової зони належить Ігорю Турському.

Подала і зареєструвала проект членкиня “Сили Людей” Ірина Хаєцька, а готувала його та виборювала перемогу ціла команда “Сили Людей”.

У програмі дитячого свята були:
– урочиста посвята;
– ігри з аніматори
– шоу-програма;
– конкурси та розіграш подарунків.

Дякуємо усім, хто допомагав виборювати перемогу проекту “Місто Мрій” та тим, хто завітав на сьогоднішнє свято!

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