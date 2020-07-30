Тернопільський став улітку традиційно гниє і смердить, вулиці систематично затоплює після кожної зливи, тернополяни регулярно скаржаться на жовту рідину, яка тече в них з крана замість води і нищить сантехніку та нагрівальні прилади. Це – одні з проблем, з якими уже десять років не може справитися Тернопільська міськрада. Відповідь на все одна: в бюджеті немає коштів, щоб ці проблеми вирішити. І при цьому мільйони гривень з подачі депутатів міської ради та міського голови Сергія Надала ідуть повз міський бюджет через нехитрі схеми розбазарення міської землі, – пише Терміново.

Не секрет, що найдорожчим ресурсом для будь-якого міста є комунальне майно та земля. Якщо першого у Тернополі практично не залишилося, то вільні ділянки де-не-де проскакують. Якби Тернопільська міськрада офіційно виставляла землю на аукціон, то отримувала б достатньо прибутків, щоб повирішувати чимало нагальних проблем.

Натомість мер та депутатський корпус роздають ділянки в ласих куточках міста безкоштовно, без аукціону. При цьому запевняють учасників російсько-української війни, що землі в Тернополі вже немає, тому їм краще написати заяву на грошову компенсацію, яка зараз складає менш ніж три тисячі доларів. В той час, коли ділянки під будівництво гаражів по 100 кв м продають по 27 тисяч доларів. Відповідні оголошення можна знайти, до прикладу, на сайті «OLX».

З одного боку – ніби все законно. Люди звертаються в міськраду, користуючись правом на безкоштовне отримання землі під будівництво житла, сад чи гараж. Та, чомусь, цим правом щастить скористатися одним і тим же людям. Більшість же – розводить руками, по кілька разів подає документи на отримання землі навіть під власним приміщенням, і – безрезультатно.

В цьому тексті ми поговоримо про земельних щасливчиків та хто за ними стоїть. Аналізуємо!

Землю роздали в одні руки

Одним із таких щасливчиків можна сміливо назвати Івана Тимківа. Чоловік з таким ім’ям і прізвищем раніше працював у місцевому педагогічному виші. Як розповіли колишні студенти, пан Тимків був профоргом історичного факультету, де зараз деканом працює голова фракції “Європейська Солідарність” в міській раді Володимир Місько.

Варто сказати, що колегам Володимира Міська дуже щастить на отримання земельних ділянок в Тернополі. Та на відміну від інших, земельна історія Івана Тимківа – унікальна. За даними аналітичної системи “Youkontrol”, цей чоловік володіє дев’ятьма земельними ділянками в місті. Дві з них дістались йому безкоштовно в комерційно привабливих частинах міста. Одна з них розташована на вул. Миру, навпроти супермаркету “АТБ”. Зараз там ростуть дерева і стоять білборди. Та депутати міськради й мер проголосували за те, щоб на тому місці постали гаражі, а згодом змінили цільове призначення землі – «під комерційну забудову».

Спочатку ділянку там виділили трьом людям “під гаражі”, двоє з яких на момент отримання працювали у педагогічному університеті, як і Тимків колись. Третім власником став, власне, Іван Тимків. Та після того, як ділянки стали приватною власністю, Тимків, вочевидь, викупив їх у колишніх колег і тепер чоловік володіє суцільною земельною ділянкою площею 0,027 га, яка має один кадастровий номер і належить виключно Тимківу. Підтвердження цього ми отримали у відповіді на інформаційний запит до Держкадастру.

Та будувати гаражі на цій ділянці ніхто не планує. Депутати міської ради уже підтримали рішення, згідно з яким Тимківу дозволили змінити цільове призначення землі на будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Ось так просто. Одним рішенням. Якби Тимків просив у міськради землю під комерцію, то міг би отримати її в оренду, або ж придбати через аукціон. Але чомусь керівництво міста та депутати більш охоче втілюють схеми, через які міський бюджет не доотримує мільйони.

Та не гаражами єдиними, як то кажуть. Наш герой скористався ще одним правом – на земельну ділянку під приватну забудову. Так, законом теж таку норму передбачено. Та ділянку площею 0,0318 га чоловік отримав не будь-де, а в самому центрі Тернополя — на вул. Б. Барвінських. Однак незабаром депутати на чолі з міським головою Сергіє Надалом проголосували за те, щоб змінити цільове призначення землі – для будівництва об’єктів торгівлі.

Ми надіслали запит і стосовно цієї ділянки в Державний земельний кадастр. Отримали відповідь, що цю ділянку справді віддали Тимківу і вона досі йому належить. Та не лише на вул. Миру має гаражі пан Тимків. Також володіє землею під гаражі обабіч парку “Топільче” навпроти ТЦ “Орнава”, ще кілька ділянок має під приватну забудову.

На питання журналістки, як йому вдалося отримати від ради стільки землі, пан Іван відповідає: «Треба бути наполегливим».

Оптом – швидше

Мабуть, своїм секретом наполегливості Іван Тимків поділився з наступним щасливчиком – Вадимом Гуменюком. Очевидно, що чоловіки знайомі. Адже спочатку Вадим Гуменюк отримав землю під «гараж» на вул. Миру, яку в підсумку придбав чи отримав в подарунок Іван Тимків.

Під час сесії міськради 26 червня Вадим Гуменюк погодив у депутатів зміну цільового призначення землі для одразу чотирьох ділянок на вул. 15 квітня – з будівництва житла у зведення будівель торгівлі. Кожна ділянка має в середньому площу 0,087 га.

Цікаво, що раніше ділянки, якими зараз володіє Гуменюк, виділяли під інших, нібито не пов’язаних між собою громадян

Вадим Олександрович Гуменюк отримав безкоштовно земельну ділянку обабіч дороги площею 0,052 га на вул. Микулинецькій під будівництво житла. У лютому 2020 року він отримав від депутатів та Сергія Надала 26 голосів «за!» те, щоб змінити цільове призначення землі: з житла у комерційну забудову.

На цьому роль Гуменюка в долі цієї землі, очевидно, закінчилася, позаяк в травні 2020 року ділянку оформила на себе Аліна Василівна Очеретнюк.

Житло перетворилося у супермаркет

На вул. 15 квітня у Вадима Гуменюка – цікаві сусіди, яким теж щастить на безкоштовну землю. Та якщо Вадим Гуменюк поки просто змінив цільове призначення землі, то його сусіди пішли далі, віддавши чи продавши землю у власність ТОВ «АТБ-маркет». Про це свідчать офіційні реєстри про право власності землі.

І, здавалося б, міська рада мала б бути зацікавлена продавати землю сама, аби наповнювати бюджет. Але…

20 квітня 2018 року міський голова Сергій Надал та 27 депутатів приймають рішення дозволити розробку проектів землеустрою на вулиці 15 Квітня для безкоштовного відведення земельних ділянок, площею біля 0,09 га кожна, для будівництво приватних будинків десятьом громадянам.

За рік, 6 червня 2019 року, міський голова та 31 депутат приймають рішення затвердити проекти землеустрою на вулиці 15 Квітня, чим завершують передачу земельних ділянок для будівництва приватних будинків.

П’ять з десяти земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва приватного будинку об’єднуються в одну площею 0,4396 га та оформляються за Андрієм Володимировичем Киданюком.

Людина з таким ж прізвищем, ім’ям та по-батькові працює доцентом в Тернопільському національному педагогічному університеті на вже згаданому історичному факультеті.

25 жовтня 2019 року міський голова та 25 депутатів своїм рішенням змінюють цільове призначення вище згаданої об’єднаної земельної ділянки, яка вже належить Киданюку А.В., з «для приватного будинку» на «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі».

Та за Киданюком довго земля не затрималася. Зараз вона належить ТОВ «АТБ-маркет», що ми перевірили у відкритих джерелах.

До речі, Андрій Киданюк вже отримував землю від Тернопільської міської ради під будівництво гаража. Так, щоб ходити від педагогічного університету було недалеко, землю йому дали на вул. Громницького.

І це лише кілька яскравих прикладів того, як Тернопіль «бідніє» на земельні ділянки, які роздають задарма «знайомим знайомих».

Минула каденція мерії минула під «прапором» сумнівних інвестугод (безкоштовної передачі землі комунальним підприємствам, а КП в свою чергу знаходило «інвестора», який починав будівництво, однак місто від таких схем знову втрачало). Приклад таких угод в Тернополі – це приміщення поруч залізничного вокзалу, яке, до речі, так і не здали в експлуатацію, через судові обтяження. Також завдяки інвестиційній угоді триває будівництво у парку Національного відродження.

Та якою б зручною для бізнесу не була інвестугода, земля в цій схемі залишається у власності міста. Цієї каденції депутати міськради разом з мером взялася за впровадження іншої схеми – передачі землі вибраним у приватну власність, а потім змінення її цільове призначення. Усе це – замість аукціонів, які б забезпечили значні доходи для вирішення злободенних проблем міста.