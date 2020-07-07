Найближчим часом мешканців будинку на вул. 15 квітня,37 очікує «сюрприз» у вигляді будівництва чергового торгового об’єкту під їх вікнами. Про це йдеться у заяві Сила Людей Тернополя.

Зелене світло для забудови зеленої зони надали депутати та міський голова Сергій Надал під час сесії 29 травня.

Дамо коротке роз’яснення й хронологію оборудки з відчуження земельної ділянки, площею майже 1000 м. кв.:

КРОК ПЕРШИЙ

Ділянка в зеленій зоні, де, згідно генерального плану міста, не передбачена приватна забудова, БЕЗКОШТОВНО надається обраній особі так би мовити для будівництва приватного будинку.

А саме:

– 20 квітня 2018 року міський голова Сергій Надал та 27 депутатів голосують рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо БЕЗКОШТОВНОГО відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку на вулиці 15 квітня громадянину Брилінському Олегу Юрійовичу.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/19981.html

– 24 липня 2019 року міський голова та 33 депутати затверджують даний проект, яким остаточно БЕЗКОШТОВНО передають ділянку зі зеленими насадженнями (кадастровий номер 6110100000:05:001:0060), що перед будинком вул.15 квітня, 37, в приватну власність.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/31426.html

КРОК ДРУГИЙ

Безкоштовно отримана приватна ділянка міняє власника (продається).

Новим власником ділянки замість Брилінського О.Ю. стає Каспрук Віктор Володимирович.

КРОК ТРЕТІЙ

Зміна призначення земельної ділянки з «будівництва приватного будинку» на «будівництво будівель торгівлі».

29 травня 2020 року під час пандемії коронавірусу міський голова та 28 депутатів змінюють цільове призначення земельної ділянки, що дозволяє її новому власнику Каспруку Віктору Володимировичу будувати торговий центр впритул до будинку №37 на вулиці 15 квітня.

Посилання на рішення та поіменне голосування – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/39574.html

У зв’язку з вище зазначеним ВИМАГАЄМО від міського голови Сергій Надал та депутатів:

1. Вчинити усі необхідні дії, (включно з відміною прийнятого рішення, при необхідності звернутися до суду) щоб повернути ділянку у власність громади.

2. Будь-які дії, пов’язані з даною земельною ділянкою, вчиняти виключно після обговорення з місцевими мешканцями.

3. Припинити безкоштовну роздачу цінної комунальної землі через різного роду схеми й оборудки.