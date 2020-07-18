У Тернополі представники Громадянського руху «Хвиля» організували прибирання калинової алеї на вулиці Олександра Довженка.

80-метрову алею висадили у 2018 році як символ пам’яті про загиблих захисників України. Таку ідею втілили у рамках всеукраїнської благодійної акції під назвою «Козацька Покрова».

Небайдужі тернополяни вчора відгукнулися на прохання представників «Хвилі». Спільними зусиллями вони очистили територію алеї від трави та змінили синьо-жовті стрічки, якими були підв’язані деревця.

– Калинова алея на вулиці Довженка є не лише яскравим прикладом озеленення нашого міста, але й привертає увагу до проблеми війни на Сході. Дякуємо усім, хто долучився до акції. У такий спосіб люди продемонстрували, як можуть організувати благоустрій біля своїх помешкань, не чекаючи допомоги міської влади. Відтепер алея милуватиме око місцевих мешканців. Чого, на жаль, не можна сказати про узбіччя, яке потопає у заростях через байдужість чиновників, – пояснив організатор толоки, голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько.

Голова правління ОСББ «Воля 2011» Наталія Гриневич каже, двічі на рік місцеві мешканці та інші небайдужі тернополяни збираються, аби прибрати калинову алею.

– Калина – національний символ України, що уособлює красу та безсмертність роду. У 2018 році ми з Олексієм вирішили висадити калинову алею в знак пам’яті про наших захисників. Тепер намагаємося дбати про неї, аби маленькі деревця швидше розрослися. Цієї весни, на жаль, не вдалося як слід прибрати територію у зв’язку з карантинними обмеженнями. Але сьогодні спільними зусиллями ми все надолужили, – зазначила Наталія Гриневич.

До акції долучився й представник тернопільського осередку «Національного корпусу» Роман Ничвидюк.

– Калинова алея – символ подяки тим, хто береже мир і спокій наших родин. Тому дуже важливо дбати про це місце. У такий спосіб ми будемо нагадувати усім, хто проходить повз, про подвиг наших захисників, а також передамо пам’ять про героїв нащадкам, – наголосив Роман Ничвидюк.