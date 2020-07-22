Відома тернопільська волонтерка Любов Вовк йде у політику
Не кожен зможе взяти на себе цю нелегку нішу — бути волонтером, а тепер й політиком. Треба мати відвагу, сильний характер, неабиякий внутрішній ресурс, аби зважитися дбати не лише про себе і рідних, а масштабно. Виявляється, усі ці якості можна зустріти в одній тендітній жінці з Тернополя — Любові Вовк. Спочатку вона була в команді волонтерів, які забезпечували потреби Євромайдану, потім українських військових на сході. Згодом допомагала лікарям отримувати елементарні засоби захисту на іншій, не менш небезпечній, передовій — пандемії коронавірусу. Зараз Любов Вовк збирається у політику. Про своє рішення вона написала у мережі Фейсбук.
- Хтось вже чув, хтось здогадувався, а для когось це шок. Але я дозріла до відповідального рішення брати участь у виборах.
10 років я, спочатку як журналіст, потім як волонтер, далі як представник громадського сектору, постійно зустрічалася з інструментами місцевого самоврядування і політикою. Я її висвітлювала, дистанціювалася від неї, впливала на неї, спостерігала за нею, закривала очі чи обурювалася. Всяке було за цей час.
Тепер хочу творити політику! Творити якісний розвиток Тернополя. Хочу тут жити, працювати, бути впевненою, що й мої діти матимуть добре майбутнє в рідному місті.
Моя підтримка в цьому рішенні – це команда політичної партії Тернопіль за майбутнє. Впевнена, що матиму довіру і серед вас.