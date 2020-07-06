Влада Тернополя на чолі з міським головою Сергієм Надалом у своїх заявах часто торкається теми російсько-української війни, запевняючи громаду в глибокій пошані до наших захисників, ветеранів та родин загиблих. Про це йдеться у заяві Сила Людей Тернополя.

На жаль, слова керівницва міста часто розходяться з ділом.

Якщо раніше головними претензіями до влади були непрозора процедура надання землі учасникам бойових дій та земельні оборудки, які прикривали темою війни, то зараз додалась ще одна:

До нас звернулись ряд добровольців, які підписали військовий контракт у 2020-му році.

Вони повідомляють, що голосно рекламована міським головою програма надання разової грошової допомоги у розмірі 15 тис. грн. військовим-контрактникам НЕ ДІЄ.

Дослівна цитата з сайту Тернопільської міської ради:

«Сьогодні українській армії має допомагати влада на всіх рівнях, в тому числі й на муніципальному. В умовах ООС, ми разом маємо забезпечити створення сучасної професійної контрактної армії, – зазначив Сергій Надал. – У міській програмі передбачено, що кожен з тернополян, хто піде на військову службу за контрактом, отримає по 15 тисяч гривень чи на придбання необхідних речей для служби, чи на будь-які інші потреби. Такий досвід Програми ми плануємо продовжити і у наступні роки».

https://ternopilcity.gov.ua/news/25371.html

У зв’язку з цим, ВИМАГАЄМО:

1. Надати вичерпну інформацію щодо стану надання разової грошової допомоги військовим-контрактникам за 2020-й рік.

2. У випадку підтвердження факту зупинки програми – негайно її відновити та пояснити причини таких дій.

Слово перед нашими захисниками слід тримати! – йдеться у заяві.