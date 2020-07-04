Ями – не єдина проблема тернопільських доріг (і не лише тернопільських, але наразі мова про них). Придорожні смуги заростають травою і будяками, але відповідальних за їхнє утримання це, здається, не хвилює. Проте, кошти на таку діяльність держава виділяє справно, та ще й чималі.

Увагу до проблеми привернув депутат Тернопільської міської ради Петро Ландяк.

«Утримання доріг! Тема закрита, нею ніхто не займається, хіба що влада, нишком-тишком, в договорняках… Які роботи мали б при цьому виконуватись? Перше, це прибирання проїзної частини. І що роблять в цьому?

Далі. Прибирання придорожніх смуг: косіння трави, бур’янів, знищення різних будяків, підрізка дерев і кущів вздовж дороги. І що в цьому роблять? Зверніть увагу! В кращому випадку, на сьогодні, скосили від 50 см до 1 м трави, вздовж дороги. А далі, глибше, що робиться??? При цьому кошти з бюджету на ці роботи ВЛИВАЮТЬСЯ просто ВЕЛИЧЕЗНІ», – пише Петро Ландяк на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначає, що згідно з проведеними тендерами на утримання доріг області, без їх поточного ремонту, на 2020 рік виділено приблизно 200 млн. грн обласних коштів, замовником є Тернопільська обласна державна адміністрація.

«Крім цього, на ці роботи по лінії Служби автомобільних доріг області (Облавтодор) виділено ще 1 млрд. 600 млн. грн. Разом це становить 1 млрд. 800 млн. грн. Зазначаю – в цю суму кошти на ремонт і будівництво доріг не включено!!! Тобто коштів на утримання доріг і придорожних смуг маємо надто багато. А який результат?», – зазначає Петро Ландяк.

Також депутат оприлюднив фотографії доріг області, зарослих бур’янами. Всі світлини, наголосив він, зроблені на дорозі державного, а не місцевого значення.

«Гляньте на ці фото. Скоро відбійників і дорожніх огороджень за будяками не буде видно. Ну, не коштує косіння трави шириною 0,5-1 м трави таких великих коштів», – пише депутат.

Він повідомив, що звернувся з цього приводу до керівництва області.

«Наша громадська організація «Українська народна варта» звертається окремим листом до голови обласної державної адміністрації з тим, щоб він не лише звернув увагу на цю проблему, а і вплинув та вирішив її. Бо до Європи, про яку ми так палко публічно говоримо, нам дуже-дуже далеко, з таким утримання і прибиранням», – підсумував Петро Ландяк.